Sternsinger in Zwiefalten unterwegs

Am Dreikönigstag zogen die Sternsinger nach zweijähriger Pause durch Zwiefalten und die zugehörigen Ortsteile. Im Gottesdienst im Münster wurden sie dazu ausgesandt und von Pfarrer Sigmund Schänzle und Gemeindereferentin Patricia Engling ermutigt. Kinder und Jugendliche waren in mehreren Gruppen unterwegs, um unter dem Leitspruch „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ den Segen in die Häuser zu bringen. In bunten Gewändern zogen sie als Caspar, Melchior und Balthasar von Haus zu Haus. In traditioneller Reimform und Liedern brachten sie ihre Bitte um eine Spende dar. Foto: Patricia Engling