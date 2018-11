Startsignal für das Großprojekt

Für den Ersatzneubau der Stromtrasse zwischen Reutlingen und Herbertingen ist im Rahmen eines ersten Spatenstichs in Sonderbuch das Startsignal gegeben worden. Es wird mit einer Bauzeit von rund zwei Jahren gerechnet.

In den 1920er-Jahren wurde in einer für die damalige Zeit beachtlichen Ingenieurleistung eine der ersten 380 000-Volt-Leitungen in Betrieb genommen. Damit wurden das rheinische Braunkohlerevier mit den Wasserspeichern in den Alpen verbunden, um Stromspitzen zwischen Erzeugung und Verbrauch auszugleichen. Zukünftig werden zwei 380 000-Volt-Stromkreise dem Austausch von elektrischer Energie zwischen der Windkraft im Norden und den Verbrauchern und den Pumpspeicherkraftwerken in den Alpen dienen.

Im Rahmen der fünfjährigen Planung des Ersatzneubaus wurde vielfach die Chance zur Erneuerung gerühmt, aber auch Fragen nach Belastungen, Strahlen und viele Zweifel über Belastungen verhandelt. Dabei wurde in unzähligen Gesprächen Vertrauen geschaffen und Lösungen gesucht. In Hayingen und Gomadingen wurden kleinere Umfahrungen entwickelt, in Riedlingen und Sonderbuch wurde in großem Ausmaß und gutem Austausch Einvernehmen erzielt. Damit war es möglich, dass zum Beispiel in Sonderbuch 19 Grundbesitzer einem neuen Verlauf zustimmten.

In Grußworten wurde dieser runde Tisch durch offene Kommunikation zu einem gemeinsamen Weg mehrfach gelobt. Zwiefaltens Bürgermeister Matthias Henne sprach für die Gemeinde, die „gerne unter Strom steht“, von „mehr Volt fürs Volk“. Regierungsvizepräsident Dr. Utz Remlinger lobte die vorbildliche Zusammenarbeit im Genehmigungsverfahren als guten Beitrag zur Versorgungssicherheit.

Der für den Leitungsbau bei Amprion zuständige Dr. Christoph Gehlen berichtete, wie mit Infomobil und sachlichem Austausch weit im voraus Zustimmung von Bürgern und Bürgerinitiativen erreicht wurde. Landwirt, Kreisrat und Kreisbauernverbandsvorsitzender Gebhart Aierstock sprach von einem historischen Ereignis, auch auf die Zustimmung des Naturschutzes beim Durchqueren des Biosphärengebiets hin. Er bat darum diese Kommunikation fortzusetzen und appellieren an die Bauleitung auch während der Bauphase zu informieren, „wo und wie lange örtlich gebaut wird“.

Die Grußworte wurden mehrfach durch Beifall unterbrochen womit auch das gute Einvernehmen zwischen den beteiligten Institutionen, Firmen und Instanzen bestätigten wurde. Die gute Stimmung zeigte sich auch beim Spatenstich, wo die beteiligten Vertreter unter widrigen Witterungsbedingungen völlig neue Spaten einsetzten und für die Arbeit im Dreck Beifall erhielten.

Ab sofort werden drei Leitungsbaufirmen gleichzeitig in sechs verschiedenen Bau-Losen arbeiten . Für die neue Leitung werden zwei Jahre Bauzeit geplant. Gestartet wird mit dem Bau der Zuwegungen und dem Herrichten von Arbeitsflächen. Danach werden die Fundamente erstellt. Pro Mast ist insgesamt acht bis zehn Wochen Bauzeit vorgesehen. Die Masten werden vormontiert und dann aufgestellt. Anschließend werden die Seile übertragen.

Der Rückbau der alten Maste erfolgt nach und nach. Am Ende der Mastbauarbeiten werden Baustraßen und Arbeitsflächen zurückgebaut und in den ursprünglichen Zustand versetzt.

Vier Maste als Industrie-Denkmale

Die erste Leitungsverbindung, die in der Zeit der Weimarer Republik geplant und errichtet wurde, gilt als innovative Pionierleistung im deutsch Übertragungsnetz. Als Besonderheit bleiben vier Maste als „erlebbares Industriedenkmal“ auf einer Landesfläche in Eningen unter Achalm stehen. Dies wurde vom Regierungspräsidium Tübingen festgelegt und mit dem Planfeststellungsbeschluss für den Ersatzneubau genehmigt.