Stacie Collins rockt die Mühle

Stacie Collins & The Al-mighty 3 sind am Samstag, 5. Mai, ab 20 Uhr in der Wimsener Mühle zu Gast. Die Musiker versprechen Rock’n’Roll – gradlinig und authentisch.

Die US-Amerikanerin überzeugt als unvergleichlich druckvolle Sängerin und Harpspielerin und agiert mit unglaublicher Spielfreude und purer Energie. Unterstützt von einer professionellen Band um ihren Ehemann Al singt,schreit und gospelt sie sich die Seele aus dem Leib oder bearbeitet die Bluesharp und zelebriert treibenden, rockigen,riffigen Blues, Boogie und Countryrock. Neben eigenen Stücken wird auch ein Feuerwerk der Rock´n´Roll-Geschichte abgebrannt, etwa durch Songs wie den alten Bluesklasiker „I’ ready“ oder „Jumpin ’Jack Flash“ sowie „Happy“ von den Rolling Stones.