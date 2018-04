Spitzenreiter der Sanierungsfälle

Nach einer Prioritätenliste zum Zustand der Straßen in der Gemeindeverwaltung Zwiefalten steht die Reutlinger Straße an Platz eins der sanierungsbedürftigen Straßen. Am Dienstag wurde mit den Sanierungsarbeiten begonnen, als erste Maßnahme wird die Straßendecke abgefräst.

Die Gesamtbaumaßnahme ist in zwei Abschnitte eingeteilt. Im ersten Teil wird die Reutlinger Straße bearbeitet. Nach der Sommerpause während der Ferien wird die Straße im Gauberg saniert.

In der sehr schmalen Reutlinger Straße verläuft die im Jahr 1936 verlegte Wasserleitung bisher in dem Randstreifen zwischen Straße und privaten Hauseinfahrten. Mit der Baumaßnahme soll die Leitung in die Straße verlegt werden. Damit müssen aber alle Hausanschlüsse neu ertüchtigt werden. Die Entwässerung wird überprüft und gleichzeitig auch Leerrohre für die Breitbandversorgung eingelegt. Auch die Straßenbeleuchtung wird im Rahmen der Baumaßnahmen aktualisiert.

Die Anwohner wurden gebeten, ihre Fahrzeuge während der Bauphase außerhalb der Baustelle abzustellen, damit sich keine Behinderungen und Beeinträchtigungen ergeben. Wegen dem starken Straßenverkehr auf der unterhalb verlaufenden Bundesstraße muss die gesamte tägliche Ver- und Entsorgung, auch für Müllabfuhr und Lieferungen über die Reutlinger Straße erfolgen. Dies ergibt während der Bauarbeiten zwangsläufig Komplikationen.

Bürgermeister Matthias Henne und der Technische Leiter der kommunalen Einrichtungen, Robert Stehle, erklärten die vorgesehenen Maßnahmen. Bei einem Ortstermin zeigten sich die Anwohner sehr interessiert an den Baumaßnahmen und erkundigten sich nach den laufenden Vorgängen.

Nach den Sommerferien wird der zweite Bauabschnitt am Gauberg in Angriff genommen. Auch in diesem Bereich werden die alten Leitungen geprüft, ausgebessert und für die neuen Anforderungen Leerrohre verlegt. Da auf dieser Strecke die Hauptwasserleitung vom Gauberg in Richtung Galgenberg liegt sind besondere Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Für die gesamte Baumaßnahme sind Kosten von rund 120 000 bis 130 000 Euro eingeplant.