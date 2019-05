Spaziergang durch Flora und Fauna

Der Geschichtsverein Zwiefalten bietet am Sonntag, 19. Mai, um 16 Uhr einen naturkundlichen Spaziergang zu Pflanzen und Insekten mit Roland Herdtfelder an. Herdtfelder ist ein exzellenter Kenner von Flora und Fauna und wird viele Informationen über Pflanzen, Insekten, Spinnen und Vögel bei den Beobachtungen in der freien Natur vermitteln. Gerne können die Teilnehmer auch mit ihrem Wissen zum Gelingen beitragen. Bitte Ferngläser nicht vergessen. Dauer: zirka zwei Stunden, Kostenbeitrag: 3 Euro, Treffpunkt: an der Kirche in Huldstetten.