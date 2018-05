Spaß und Spiel bei den Highland Games

Dudelsackmusik und Männer in Schottenröcken verwandeln Zwiefaltens Teilgemeinde Baach in ein schottisches Hochland. Bei den Highland Games am Sonntag, 3. Juni, messen sich Highlander in Kraft, Ausdauer und Geschick. Neben Wasserspielen, Baumstamm werfen und Seil ziehen müssen die Teilnehmer in diesem Jahr Maßkrüge stemmen und Slalom laufen.

„Anmeldungen für die Highland Games können nicht mehr angenommen werden“, sagt Birke Görgl, die zusammen mit ihrem Freund Valentin Ott die dritten Baacher Spiele organisiert. Die beiden rechnen mit acht bis zehn Gruppen á fünf Teilnehmern. Die Teams kommen unter anderem von der Schwäbischen Alb, aus Riedlingen und auch aus Reutlingen. Einlass für die Besucher auf die Veranstaltungswiese ist ab 11 Uhr, um 13 Uhr beginnen die Spiele. Zuvor werden die Zuschauer mit einem Ritter-Schaukampf unterhalten.

Der Dudelsackverein aus Bad Saulgau wird die Spiele einläuten und auch in den Pausen spielen. In sechs verschiedenen Kategorien messen die Männer ihre Kräfte und ihr Geschick. Dabei tragen viele der Teilnehmer Schottenröcke. „Das ist aber kein Muss“, sagt die Veranstalterin. Man könne sich auch normal anziehen. Der Spaß an den Spielen stehe im Vordergrund.

Dieses Jahr gibt es ein neues Wasserspiel. Dabei müssen die Teilnehmer mit einem Rucksack voll Wasser einen Parcours absolvieren. Ziel ist, möglichst wenig Wasser zu verlieren.

Maßkrug stemmen

Wieder im Programm ist das Baumstamm werfen. Der lange Stamm muss sich dabei einmal um die eigene Achse drehen, was den Teilnehmern einiges an Geschick abverlangt. Auch Seil ziehen und Sauaugen spucken sind im Programm. Neu dazu gekommen ist ein Baumstamm-Slalom. Dabei müssen alle fünf Teilnehmer einen Baumstamm auf ihren Schultern tragen und einen Slalom laufen. Auch Krug heben ist neu dabei – die Teilnehmer müssen jeder einen Maßkrug stemmen. „Das Team, bei dem zuerst alle Arme nach unten gehen, hat verloren“, erklärt Görgl. Schiedsrichter bei den Spielen ist Adrian Ott, der darauf achtet, dass alles mit rechten Dingen zugeht und der gleichzeitig die Veranstaltung moderiert.

Während die Highlander sich bei den Spielen messen, ist für die kleinen Besucher eine Kinderspielecke samt Hüpfburg eingerichtet. „Die Highland Games sollen eine Veranstaltung für die ganze Familie sein“, sagt Görgl. Deshalb wird auch auf das Unterhaltungsprogramm für die Kinder Wert gelegt. Außerdem sollen kleine Verkaufsstände aufgestellt werden. Es gibt frisch gebackenes Brot und Dennete und die Veranstaltung ist bewirtet. Um 18 Uhr werden die besten Highlander in der Siegerehrung gekürt.