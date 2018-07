Sonderbucher Höflesfest mit Rekordbeteiligung

Waren es das gute Wetter, das Ambiente oder die Preise beim Schätzspiel? Das bleibt letztlich ungeklärt. Festgehalten werden muss, dass das diesjährige Sonderbucher Höflesfest am Sonntag und auch am Montag beim Feierabendhock eine überwältigende Beteiligung erfuhr.

Kleine auffallende Täfelchen mit der Aufschrift „Höflesfest 2018“ und einige bunte Luftballons erinnerten Autofahrer in der Region an die Veranstaltung. Auf diese Weise gelangten sogar einige auswärtigen Gäste nach Sonderbuch und genossen die hausgemachten Kuchen. Rund um das Schulhaus gab es genügend Schattenplätze für alle Besucher, die etwas von der besonderen Atmosphäre erleben wollten. Die 24 Feuerwehrleute waren zwei Tage lang aktiv. Geschickt hatten sie die Koch-, Back- und Bratstellen und die Getränkeausgabe im hinteren Hof des Schulhauses platziert und von dort aus eilten laufend junge Männer zum Service an die Tische.

Als am Montagabend zum Feierabendhock die Stadtkapelle Hayingen zur musikalischen Unterhaltung aufspielte waren die Tische bereits sehr gut besetzt. Mit flotten Melodien sorgten die Musikanten für gute Stimmung und freuten sich über kräftigen Beifall.

Zum Höhepunkt wurde dann die Bekanntgabe der Gewinner des Schätzspiels: Bei der Vorbereitung des Höflesfests waren 14 Feuerwehrleute auf die große Waage gestellt worden. „Schätzen sie das Gewicht der auf dem Foto abgebildeten Feuerwehrleute“ hieß es auf der Teilnehmerkarte, die gegen einen Euro abgegeben werden konnte. Die Schätzungen lagen weit auseinander und gingen von 800 bis 1800 Kilogramm. Das genaue Gewicht lag bei 1333 Kilogramm, in diesem Bereich lagen eine ganze Reihe von Schätzungen. Den Hauptgewinn von 30 Liter Freibier durfte Katrin Krehl aus Baach entgegennehmen. Auch die nachfolgenden Gewinne bereiteten viel Freude und wurden von den Besuchern kräftig beklatscht.

Mit dem Erlös aus dem Höflesfest werden die Männer von der Freiwilligen Feuerwehr wieder ein Stück der Renovierung des Schulhauses finanzieren und damit die Sonderbucher Ortsmitte weiterhin attraktiv halten.