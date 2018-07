Soldaten und Bürger festigen Patenschaft

Seit vielen Jahren besteht eine Patenschaft zwischen der Gemeinde und der 5. Batterie des Artilleriebataillons der Bundeswehr. Insbesondere pflegen die Mitglieder der TSG Zwiefalten die enge Partnerschaft zu den Soldaten. Auf Einladung von Bürgermeister Matthias Henne wurde die Batterieübergabe in der Öffentlichkeit auf dem Vorplatz des Zwiefalter Münsters vorgenommen.

Knapp 100 Bürger, Ehrengäste, Gemeinderäte und Abordnungen der anderen Einheiten des Bataillons mit Batterie- und Fahnenwimpeln bei der Zeremonie mit dabei. Michael Donth, Mitglied des Deutschen Bundestages, hielt die Eröffnungsrede. Er schilderte, wie eine Entscheidung für einen Auslandseinsatz im Bundestagung zustande kommt und dankte den Soldaten und auch ihren Angehörigen für diesen besonderen Dienst an unserem Land.

Donth bedankte sich auch bei Bürgermeister Henne und dem Vorsitzenden der TSG Zwiefalten Eugen Schultes für den Einsatz für diese Patenschaft. Den Soldaten versprach er gleichzeitig sich für ihre Ausrüstung und politischen Rückhalt in Berlin weiter einzusetzen, damit sie ihren Auftrag, die Sicherheit unseres Landes zu gewährleisten, erfüllen können.

Oberstleutnant Jörg Wehrhold, stellvertretender Kommandeur des Artilleriebataillons 295, ging auf die Aufgaben eines Batteriechefs ein. Bis vor kurzem war die 5. Batterie zur Aufklärung in Litauen und leistete dort einen Beitrag zur Verteidigungsbereitschaft der Nato. Im Herbst wird die Batterie nach Mali verlegt.

In einem beeindruckenden Zeremoniell auf dem Vorplatz des Münsters übergab Hauptmann Achim Leuther, der in den vergangenen drei Jahren die 5. Batterie führte, an Oberstleutnant Jörg Wehrhold. Symbolisch wurde der Batterie-Fahnenwimpel von Oberstleutnant Wehrhold übernommen und an Hauptmann Hirche weitergegeben. Zuletzt war er als Batterieeinsatzoffizier im Artillerielehrbataillons 345 in Idar-Oberstein tätig.

Die Musikkapelle Zwiefalten, unter Leitung von Dirigent Alexander Ott, umrahmte die Kommandoübergabe mit würdigen Melodien und spielte auch zum Schluss feierlich die Nationalhymne. Bei der anschließenden Feier der Patenschaft bedankte sich Bürgermeister Henne für die Unterstützung und hofft auf eine weitere gute Zusammenarbeit. Auch Hauptmann Leuther sprach zur Patenschaft und bedankte sich für die bemerkenswerte Herzlichkeit und Wärme. Ein besonderer Dank galt auch hier Eugen Schultes, der mehrfach als „Motor der Patenschaft“ bezeichnet wurde.