Sogar die Heirat musste der Lehensherr im Gebiet des Klosters Zwiefalten genehmigen

Auf Einladung des Geschichtsvereins Zwiefalten hat Hubert Schelkle vor 30 Besuchern fachkundig die Regularien des Klosters im Umgang mit Leibeigenen und Söldnern geschildert. Er sprach die Herrschaftsstrukturen an und zeigte die vielfältigen Abgaben an das Kloster auf. Das Sozialwesen war weit ausgebaut. Mit vielen Details beschrieb er den Wald und die Jagd, die von Württembergischen Forstaufsehern ausgeübt wurde.

In der Klosterzeit wurde die Macht des Lehensherrn von Gott abgeleitet. Der Lehensherr sorgte für Rechtseinheitlichkeit und bot Schutz vor feindlichen Übergriffen. Im Gegenzug mussten vielfältige Abgaben entrichtet und unbedingte Treue geschworen sowie Kriegsdienst geleistet werden. Leibeigenschaft bedeutete: keine Freizügigkeit und strenge Bindung an das Herrschaftsgebiet. Bei Weg- und Zuzug wurden Abgaben fällig. Eine Heirat stand unter Genehmigungsvorbehalt, es gab strenge Regelungen für vor- und unehelichen Beischlaf.

Beim Kloster Zwiefalten herrschte das Falllehen vor. Beim Tod des Lehensinhabers fiel es ans Kloster zurück und wurde neu vergeben. Bei den „Bauerngütern“ zwischen 41 und 64 Hektar – in Upflamör gab es acht – waren auch Knechte und Mägde im Einsatz. Auf „Söldnergütern“ zwischen drei und elf Hektar – es gab sieben in Upflamör – waren die Bauern nebenberuflich meist als Handwerker tätig. Besonders ertragreiche Flächen, zum Beispiel auf dem Gutshof Ohnhülben, wurden im Frondienst bewirtschaftet. Am 1. Januar 1818 wurde die Leibeigenschaft aufgehoben. Zum Ziel einer besseren Bewirtschaftung wurden die Lehensanteile an Privatpersonen übergeben.

Nur innerhalb des Herrschaftsgebiets war die Klosterkanzlei die Gerichtsinstanz. Bei Strafrecht, Leibeigenschaft und Lehenswesen , Kaufvertrag und Erbstreitigkeiten war der Schultheiß in beratender Funktion dabei. Bei der Dorfgerichtsbarkeit durften die Strafgelder in der eigenen Gemeinde behalten werden. Todesstrafe und lange Gefängnisaufenthalte konnte nur Württemberg aussprechen, das Kloster hatte bei Todesstrafen ein Begnadigungsrecht. Schandstrafen wurden häufig bei Raufereien und Sittlichkeitsdelikten ausgegeben; die Verurteilten wurden „zur Schau gestellt“.

Bauern- und Söldnergüter

Die Pflege für Bedürftige und alte Personen erfolgte gegen einen Almosen. Die Armenhäuser in Baach und Tigerfeld waren häufig überfüllt. Hebammen waren in jedem Ort zugeteilt. Die medizinische Versorgung erfolgte durch Barbiere und Chirurgen. Der Arztbesuch erfolgte gratis, ebenso Rezepte. Das Schulwesen in Zwiefalten wird als sehr schlecht beurteilt, obwohl es in 20 von 27 Orten Schulen gab.

Im Wald gab viele Einschränkungen. So war es zum Beispiel verboten, eine Eiche zu fällen. Eine Beweidung von Wäldern wurde zugelassen. Die Abgabe von Brennholz wurde auf kleine Mengen beschränkt, Bauholz musste gekauft, durfte aber selbst eingeschlagen werden. Üblich war das „Laibern“, Bauern holten Laub als Futterersatz aus dem Wald. Die Markungsfläche von Upflamör war etwa zu einem Drittel bewaldet, zu zwei Dritteln landwirtschaftlich genutzt – heute ist es genau umgekehrt. Oft wurde Waldfrevel angezeigt, weil viele arme Leute Zweige und Früchte gestohlen und dann auf dem Markt verkauft haben. Die Wilderei war weit verbreitet und wurde streng bestraft, jeder Bürger hatte eine Schusswaffe zu Hause.

Die vielen Details zum damaligen Leben und Wirtschaften in der Klosterzeit veranlassten doe Zuhörer zu Fragen. Hubert Schelkle gab kompetente Antworten und bekam ausgiebig Beifall und ein Präsent von Hubertus-Jörg Riedlinger. Die Vortragsreihe wird voraussichtlich 2020 fortgesetzt.