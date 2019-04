„Skellig“ spielt irisch und keltische Musik

Die Evangelische Kirchengemeinde Zwiefalten und Hayingen lädt am Freitag, 5. April, 19 Uhr zu einem Irish Folk-Konzert mit der Gruppe „Skellig“ in den Kapitelsaal in Zwiefalten ein. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Hutsammlung.

„Skellig“ ist eine achtköpfige Band aus dem Raum Blaustein, die sich der irischen und keltischen Musik verschrieben hat. Ihre Lieder handeln von Liebe, schönen Frauen, betrogenen Männern, von Auswanderung, Rebellion und tragischen Helden. Ihre traditionellen Songs, die mal fröhlich heiter und dann wieder nachdenklich melancholisch sind, begleiten sie mit Gitarren, Flöten, Geige, Mandoline, Banjo, Cajon, E-Bass und Akkordeon. Und mit ihren Liedansagen nehmen die Musiker das Publikum mit hinein in die Geschichten, von denen die Lieder erzählen. Ob im Pub, in der Kirche oder im Konzertsaal – wo die Band auftritt schafft sie eine fröhliche Stimmung und steckt ihr Publikum an mit ihrer Begeisterung für die Musik der Iren und Kelten.