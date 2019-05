Sinfoniekonzert und Schlagerparty in einem

Das Solina-Cello-Ensemble gastiert am Freitag, 24. Mai, ab 20 Uhr mit seinem Programm „Cross Over Europe“ in der Wimsener Mühle. Die Musiker wollen in 14 länderbezogenen Medleys die bekanntesten Werke und schönsten Gassenhauer der europäischen Musikgeschichte präsentieren. Dabei werden die Zuschauer gleichzeitig in ein Sinfoniekonzert, auf eine Schlagerparty, in eine Jazz-Session oder auf ein Rockkonzert versetzt.

In Wimsen werden die „Solinas“ an diesem Abend durch den Chor Cäcilia aus Zwiefalten unterstützt!