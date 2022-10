Seminar für Privatwaldbesitzer in Pfronstetten

Das Kreisforstamt Reutlingen lädt am Freitag, 4. November, alle Privatwaldbesitzenden mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum Waldinformationstag ein. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr an der Waldabteilung Bierkeller am Ortsverbindungsweg zwischen Tigerfeld und Kettenacker (von 72539 Pfronstetten-Tigerfeld den Amselweg bis zum Waldrand fahren).Inhalte des Seminars sind unter anderem Arbeitssicherheit, Begünstigung von Mischbaumarten in der Jungbestandspflege (Stichwort Klimawandel), Pflanzung und Pflanzverfahren. Im theoretischen Teil geht es um Förderung, Arbeitssicherheit, Aktuelles zum Holzmarkt sowie Information zur SVLFG

Das Tragen einer medizinischen Maske ist verpflichtend, wenn der Abstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann.