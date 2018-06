SEK fasst flüchtigen ZfP-Ausbrecher

Nach umfangreichen und intensiven Ermittlungen haben Zielfahnder des LKA am Sonntag, in Aachen/NRW einen aus der forensischen Klinik des Zentrums für Psychiatrie Südwürttemberg in Zwiefalten entflohenen Strafgefangenen lokalisiert und durch das Spezialeinsatzkommando des Polizeipräsidiums Köln festnehmen lassen. Der als äußerst gefährlich geltende, aus der Ukraine stammende 37-Jährige war bei seiner Festnahme auf offener Straße derart überrascht, dass er keinen Widerstand leistete.

Der jetzt wieder dingfest gemachte Straftäter war am 4. April von der Justizvollzugsanstalt Freiburg zur Durchführung einer Entzugstherapie nach Zwiefalten überstellt worden. Am 10. April bedrohte er das Pflegepersonal mit einem Messer und flüchtete anschließend mit dem Pkw eines Pflegers.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, auch mit einem Polizeihubschrauber, konnten weder der Flüchtige noch das gestohlene Fluchtfahrzeug lokalisiert werden. Nachdem der Ausbrecher wegen zahlreicher Verbrechen, u.a. Raubstraftaten und Gewaltdelikten, mehrmals in Strafhaft war und sich früheren Festnahmen versucht hatte mit Waffengewalt zu entziehen, übernahmen die Zielfahnder des LKA die Suche nach dem 37-Jährigen.

Wenige Tage nach der Flucht wurde das Fluchtfahrzeug bei einem Betrug an einer Tankstelle in Belgien festgestellt. Die weiteren Spuren führten in den Raum Aachen und zur Festnahme des Gesuchten. Die LKA-Zielfahnder arbeiteten dabei eng mit Spezialeinheiten der Polizei Nordrhein-Westfalen und des Bundeskriminalamtes, der Bundespolizei, des Zolls sowie der Polizeibehörden in Belgien und den Niederlanden zusammen.

Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde der Festgenommene in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.