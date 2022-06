Sechs Jugendliche bekräftigen ihr Taufversprechen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Gemeinsam sind wir stark“ – das ist das Thema des Konfirmationsgottesdienstes gewesen, in dem sechs Jugendliche in St. Vitus in Hayingen von Pfarrerin Hanna Gack und Pfarrer Albrecht Schmieg konfirmiert wurden. Gemeinsam haben sie im Gottesdienst gezeigt, was es heißt, als Team eine Aufgabe zu meistern. Sie haben ihr „Ja“ zu einem Leben mit Gott bekräftigt und Gottes Segen empfangen. Besonders schön war es, einen solchen Festgottesdienst mit Musik, einer wunderschön gestalteten Kirche und den eigenen Texten der Jugendlichen zu feiern. Unser Bild zeigt (von links): Florian Dorner, Samuel Halangk, Mia Junger, Marc Bauer, Pfarrer Albrecht Schmieg, Pfarrerin Hanna Gack, Silas Göhring und Niclas Schierenbeck. Foto: Marina Koller/Kirchengemeinde