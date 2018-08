Scotty beamt Mama und Tochter in die Zukunft

Es gibt Menschen, die kennt man dem Namen nach. Weil sie ein Amt bekleiden, ehrenamtlich engagiert sind oder weil sie einfach in der Öffentlichkeit stehen. Und manche von ihnen würde man gerne ein bisschen näher kennenlernen. In der Serie der Schwäbischen Zeitung Riedlingen stellen wir Menschen aus dem Verbreitungsgebiet Fragen, die nichts mit ihrem Beruf oder ihrer Tätigkeit zu tun haben. Heute stellen sich Susanne Betz und ihre Tochter Milla in einem Doppelinterview den Fragen der Schwäbischen Zeitung.

Was war Ihr Berufswunsch als Kind? Was möchtest du einmal beruflich machen?

Susanne Betz: Als Mädchen wollte ich Auslandskorrespondentin werden, wie eine Schulfreundin meiner Mutter.

Milla Betz: Wenn ich groß bin, dann möchte ich gerne Zahnärztin werden, damit alle, die zu mir in die Praxis kommen, gesunde und schöne Zähne bekommen.

Welches Ereignis hat Sie/Dich am meisten beeindruckt?

Susanne Betz: Persönlich: Mein persönliches Highlight war die natürliche Geburt meiner Tochter. Historisch: Es gibt viele beeindruckende historische Ereignisse, internationale, nationale und auch regionale. Der Fall der Berliner Mauer im November 1989 ist eines, das mich besonders bewegt hat, zumal wir auf Abschluss-Klassenfahrt nur ein paar Jahre vorher nach Berlin reisen durften, um die Mauer, Checkpoint Charlie etc. zu besichtigen. Regional gesehen hat mich im letzten Jahr das 50-jährige Blutreiter-Jubiläum meines Vaters beim historischen Blutritt (1529 erstmals schriftlich erwähnt) in Weingarten am meisten beeindruckt. Gesellschaftlich: Als im März 2013 nach mehreren Wahlgängen mit schwarzem Rauch abends weißer Rauch aus der Sixtinischen Kapelle in Rom signalisierte, dass die Welt einen neuen Papst hat, Franziskus (nach Franz von Assisi, meinem Lieblings-Heiligen).

Milla Betz: Persönlich: Am 6. Juli 2018 durfte ich nach wochenlangem Warten mein kleines Kätzchen Mayday mit nach Hause holen. Historisch: Der Besuch des Technik-Museums ins Sinsheim hat mich beeindruckt, am meisten die beiden Überschallverkehrsflugzeuge Tupolev und Concorde. Gesellschaftlich: Als meine Eltern und ich 2014 vier Wochen die USA bereisten, inklusive der Wahnsinns-Städte New York City, Las Vegas, Los Angeles und San Francisco.

In welcher Epoche würden Sie/Du gerne leben?

Susanne Betz: Wenn ich könnte, würde ich das Rad gerne noch einmal für eine Weile zurückdrehen in die wilden 80er, natürlich mit dem Wissen von heute, oder Scotty müsste mich in die Enterprise beamen zu meinen Helden Mr. Spock, Lt. Uhura und Captain Kirk.

Milla Betz: In der Zukunft, mit allem was es dann an High-Tech gibt, zum Beispiel mit Drohnen in die Schule fliegen und nicht mehr mit dem Bus.

Wann haben Sie sich/Du dich zum letzten Mal so richtig gefreut?

Susanne Betz: Ich freue mich eigentlich jeden Tag über etwas, aber dass ich meinen 50. mit einer Mega-Party feiern durfte, das hat mich sehr glücklich gemacht.

Milla Betz: Ich freue mich jeden Tag, wenn ich mein Kätzchen Mayday sehe und wenn sie Spaß mit mir hat.

Welches Buch liegt auf Ihrem/Deinem Nachttisch?

Susanne Betz: Derzeit liegen gleich zwei Bücher auf meinem Nachttisch, die gelesen werden wollen, bevor sie ganz verstauben: „Jochen Schweizer: Der perfekte Augenblick“ und ein Krimi von der Schwäbischen Alb mit dem Titel „Höhlenmord“.

Milla Betz: Die drei ??? „Das gruseligste Buch der Welt“, das ist mein derzeitiges Lieblingsbuch.

Welchen Film können Sie/Du immer wieder anschauen?

Susanne Betz: Als absoluter James Bond Fan am besten die ganze Reihe, aber mein Lieblings-Bond-Film ist „Goldfinger“ mit Gert Fröbe in der Hauptrolle von 1959.

Milla Betz: Als riesiger Bibi & Tina Fan mag ich alle vier Kinofilme, am liebsten aber Teil 3: „Mädchen gegen Jungs“.

Verraten Sie/Du uns Ihren Lieblingsplatz? Und warum sind Sie/Du gerne dort?

Susanne Betz: Mein Lieblingsplatz ist in meinem Cabrio, mit offenem Dach fühlt sich jede Fahrt ein wenig wie Urlaub an.

Milla Betz: Mein Lieblingsplatz ist in der Luft, mit meinem Papa im Ultraleicht-Flieger. Dort oben fühlt man sich frei und Kummer und Sorgen lösen sich praktisch in Luft auf.

Wem würden Sie/Du gerne mal so richtig die Meinung sagen?

Susanne Betz: Heuchlern wie Typen, die für Kaffee-Kapseln Werbung machen, einen riesen Werbe-Etat kassieren und sich nicht darum scheren, welche Umweltbelastung dieser Kapsel-Müll darstellt. Despoten wie Präsidenten, die sich nicht wie zivilisierte, erwachsene Menschen verhalten und der Welt mit ihrem Denken und Handeln nicht zu einer besseren verhelfen.

Milla Betz: Sensationstouristen, die respektlos und ohne Rücksicht auf Verluste in die „Privatsphäre“ von Menschen und Tieren eingreifen.

Was möchten Sie/Du in Ihrem Leben unbedingt noch machen?

Susanne Betz: Seit meiner Jugend träume ich davon, einmal auf einer Straußen-Farm in Südafrika auf einem Vogel Strauß zu reiten, mich an dessen Hals festzuhalten und mit 70km/h durch die Karoo-Steppe zu „traben“.

Milla Betz: Am liebsten würde ich gerne einmal mit Ocean Ramsey, einer amerikanischen Taucherin, friedlich mit meinen Lieblingstieren, den Haien, schwimmen.

Wenn Sie/Du einen Tag lang jemand anders sein könnten, wären Sie/Du …

Susanne Betz: Ayda Field Williams, die Frau von Robbie Williams.

Milla Betz: gerne das reichste Mädchen der Welt, dann könnte ich 24 Stunden lang mit meinem Geld Gutes tun.