Schwimmbadfreunde leisten wichtige Arbeit

„Die Gemeinde Zwiefalten schätzt die vielfältigen und hilfreichen Arbeiten der Schwimmbadfreunde sehr und bedankt sich herzlich für die wichtigen Arbeitseinsätze“, mit diesen Worten würdigte Gemeinderäten Maria Knab-Hänle, auch im Auftrag von Bürgermeister Matthias Henne, die Hilfeleistungen der Schwimmbadfreunde. Der aktive Verein hielt seine Mitgliederversammlung in der Radlerherberge in Baach ab.

Im Mai des vergangenen Jahres hatte es einen Vorstandwechsel gegeben: Nach der Wahl von Maria Lehmann im Mai 2017 als neue Vorsitzende der Schwimmbadfreunde hat der Vorgänger Robert Vollmayer bis heute die Nachfolgerin gut begleitet und unterstützt. Dafür sprach ihm Maria Lehmann herzlichen Dank aus und die Versammlung spendete anhaltenden Beifall.

In vielfältigen Arbeitseinsätzen haben zahlreiche Helfer im Frühjahr umfangreiche Sanierungsarbeiten ausgeführt. Zweimal im Jahr kommt der erweiterte Schwimmbadausschuss zusammen und prüft notwendige Arbeiten. Dabei wird besprochen, wer welche Arbeiten ausführt. In dem Ausschuss besteht ein guter gemeinsamer Konsens. Die aktiven Schwimmbadfreunden sind „mit jeder Ecke auf du und du vertraut“ und können mit großem Einsatz wichtige Arbeiten erledigen und damit die Sanierungskosten bisher in Grenzen halten.

Mit erfolgreichen Aktivitäten, wie dem Kinosommer und einem Stand am Weihnachtsmarkt, werden zusätzliche Gelder erwirtschaftet. So konnte am Ende des Jahres 2017 eine Spende von 10 000 Euro an die Gemeinde Zwiefalten zur Unterstützung für das Höhenfreibad übergeben werden. Kassiererin Petra Sauter konnte trotz vieler Ausgaben einen ordentlichen Zugewinn in der Kasse vermelden. Ein herzlicher Dank ging an mehrere örtliche Vereine, auch an die die Musikkapelle und die Kolpingsfamilie für Spenden zur Unterhaltung des Freibads. Nachdem Kassenprüfer Eberhard Schäfer von einer gut geführten Kasse und exakten Buchungen berichtet hatte, erfolgte auf Vorschlag von Maria Knab-Hänle die einstimmige Entlastung von Kassiererin und Vorstand. Bei den Wahlen wurde die zweite Vorsitzende Edith Pilger, Kassiererin Petra Sauter und die Kassenprüfer Eberhard Schäfer sowie Markus Münch einstimmig wiedergewählt.

Helfer gesucht

Auch vor dem Start in die neue Badesaison sind viele Sanierungsarbeiten zu erledigen. Der Schwerpunkt liegt beim zweiten Anstrich im Nichtschwimmerbecken. Darüber hinaus sind erneut Betonarbeiten zu erledigen und eine separate Umkleidekabine aufzurichten. Die Eröffnung für die neue Schwimmbadsaison ist für 19. Mai geplant. Damit in der verbleibenden Zeit die zum Teil auch witterungsabhängigen Arbeiten ordentlich ausgeführt werden können, suchen die Schwimmbadfreunde noch weitere Helfer. Da bekannt ist, dass auch viele Stammgäste aus der Umgebung von Zwiefalten kommen, dürfen sich diese gerne angesprochen fühlen.