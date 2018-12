Schwimmbadfreunde übergeben 12 000-Euro- Spende

Die Zwiefalter Schwimmbadfreunde haben in diesem Jahr wieder großartige Arbeit im Höhenfreibad geleistet und nun auch noch eine großzügige Spende in Höhe von 12 000 Euro an die Gemeinde Zwiefalten übergeben. Maria Lehmann, Vorsitzende des Vereins der Schwimmbadfreude, berichtete im Gemeinderat über die Aktivitäten: 51 Mitglieder, von sieben bis 89 Jahren haben über 500 Arbeitsstunden geleistet und damit die erfolgreiche Freibadsaison unterstützt. Die fleißigen Helfer haben für weitreichende Sanierungsarbeiten Schwimm- und Planschbecken geschliffen, gespachtelt und gestrichen. Darüberhinaus wurde ein Blumenbeet angelegt und weiter an vielen Stellen Hand angelegt. Als professioneller Bauleiter hat dabei Robert Vollmayer mit seiner „Geräte- und Fuhrparkspende“ einen besonders wichtigen Beitrag geleistet. Bürgermeister Matthias Henne bedankte sich herzlich für die großzügige Spende und lobte die aktive und harmonische Zusammenarbeit mit den Schwimmbadfreunden. In dem tollen Badesommer sorgte die Arbeit und die Spende der Schwimmbadfreunde zusammen zu einem sehr guten Endergebnis.