Arbeitsunfall: Schwere Bordwand fällt auf 44-Jährigen

Verletzungen nicht bekannten Ausmaßes hat sich ein 44-Jähriger am Donnerstagmorgen bei einem Arbeitsunfall auf einem Firmenareal in der Hauptstraße in Zwiefalten zugezogen. Der Mann wollte gegen 7.50 Uhr die Ladebordwand eines Anhängers herunterlassen. Wegen eines defekten Seilzugs fiel die schwere Bordwand den ersten Ermittlungen zufolge zu schnell herunter und traf ihn, sodass er stürzte und sich verletzte. Er musste von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden.