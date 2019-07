Schwäbisches Equipement fürs französische Fest

Wenn in La Tessoualle gefeiert wird, sind auch die Zwiefalter nicht weit. Vergangenes Wochenende fuhren 40 Zwiefalter Freunde in die französische Partnergemeinde, um an der Hockete teilzunehmen. Im Gepäck hatten sie alles, was ein Schwabe zum Feiern braucht und der Franzose mittlerweile auch schätzt: regionales Bier und schwäbische Maultaschen.

14 Stunden dauerte die Fahrt mit dem großen Lastwagen, den Ralf Fuchsloch und Peter Fischer nach La Tessoualle steuerten. Geladen hatten sie 250 Liter Fassbier, 920 Kisten Gerstensaft, einen Weizenbierstand, Kühlaggregate, Lichterketten und allerlei Ausrüstung. Dazu kamen 100 Kilogramm schwäbische Maultaschen, die inzwischen auch in La Tessoualle sehr beliebt sind. Gemeinsam mit den Freunden wurde gefeiert und die Partnerschaft gefestigt. Am Montag machten sich die Zwiefalter dann wieder auf die Rückreise auf die Schwäbische Alb.