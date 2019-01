Schreckenstaten dürfen nicht vergessen werden

Mit dem Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus wurde in Zwiefalten die Gedenktradition weiter gepflegt. Führungskräfte des Zentrums für Psychiatrie Zwiefalten und Schüler des Klasse R 10 der Münsterschule erinnerten an das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte, forderten zum Denken und Nachdenken auf. Über 200 Besucher folgten den Redebeiträgen und waren auf dem Friedhof bei der Kranzniederlegung dabei.

Professor Dr. Gerhard Längle warnte vor sich wiederholenden Vorkommnissen, zunehmender Gewalt und auch populistischem Gedankengut – auch im allgemeinen Sprachgebrauch: „Ideologien sind immer zu hinterfragen und müssen Widerspruch erfahren.“ Denn die Gefahren hätten sich verschärft.

Dr. Bernd Reichelt vom Forschungsbereich Geschichte der Medizin erinnerte im Gedenken an Holocaust an unvorstellbare Verbrechen an armen, kranken, alten Patienten, psychisch und geistig Behinderten und an alle Opfer des Nationalsozialismus: Sinti und Roma, Euthanasie-Opfer, Kriegsgefangene, Homosexuelle, Zeugen Jehovas und Juden. Aus früher vielen jüdischen Gemeinden wurden durch jüdische Rassengesetze Menschen in die Isolierung getrieben, jüdische Pfleglinge mussten nach Zwiefalten und Grafeneck einrücken, wo nur wenige Patienten überlebten.

Die Musikgruppe „Feuervogel2 intonierte dazu musikalisch „Bin ein Fremder“ von Klaus Hofmann. Im späteren Verlauf folgte von Udo Lindenberg der Songtext „Wir ziehen in den Frieden“ – gemeinsam vorgetragen mit den Schülern der Klasse R10 der Münsterschule.

16 Schüler der Münsterschule hatten mit ihren Lehrern zusammen Erinnerungen gesammelt und informierten über 10000 Opfer des Euthanasieprozesses und sechs Millionen jüdische Opfer, die zwischen Januar 1940 und dem 27. Januar 1945, das war der Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau. Sie forderten „Denken und Nachdenken – auch über Feindschaft, Ausgrenzung, Erniedrigung“. In wechselnden Redebeiträgen versuchten sie zu verdeutlichen, was nicht begreifbar ist.

Am Beispiel der drei Patienten Ilse Kirchheimer, Ruth Cohn und Julius Stern, die in Konzentrationslagern umgebracht wurden, forderten sie: „Diese Verbrechen dürfen sich nicht wiederholen.“ Sie richteten einen Appell an die Besucher, um eine Gedenktradition zu pflegen und zeigten am jüdischen Davidsstern „unveränderbare Lichtpunkte“ auf. Ihre Botschaft kam von Anne Frank (am 26. März 1944): Wie herrlich ist es, dass niemand eine Minute zu warten braucht, um damit zu beginnen, die Welt langsam zu ändern.

Erinnerung wachhalten

Nach dem Gang zum Friedhof sprach Maria Knab-Hänle als Stellvertreterin des Zwiefalter Bürgermeisters zum Gedenken an die im unmittelbaren Umfeld ermordeten Menschen. Im Sinne des ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog forderte sie: „Diese Schreckenstaten dürfen nicht vergessen werden“ und „Mahnen, Erinnern und Entgegenwirken“. Sie begrüßte ausdrücklich die Beteiligung der Schüler der Klasse R10 der Münsterschule und der Gesundheits- und Krankenpflegeschule und sprach an die „Generation Z – die digital native (damit wird ein Personenkreis bezeichnet, der im Zeitalter von digitalen Technologien aufgewachsen ist): Ihr müsst euch bewusst machen, was geschah und den Bezug zu heute herstellen – und daran in der Zukunft erinnern.“

Nach der Kranzniederlegung am Gedenkstein für die Opfer hier begangenen Unrechts durch Schüler der Gesundheits- und Krankenpflegeschule sprach Pastoralreferentin Hildegard Jakob Worte der Besinnung. Dabei erinnerte sie an die Brutalität und die unvorstellbar unmenschliche Wirklichkeit und bat darum alle guten Kräfte der Menschlichkeit zu sammeln und zu bündeln. Dazu fand sie ermutigende Gedanken im Glauben an andere Möglichkeiten.

Ergriffen äußerten sich die Besucher beim Abgang vom Friedhof über die starke und tiefsinnige Präsentation der Schüler zu unvorstellbaren Verbrechen an unzähligen unschuldigen Menschen.