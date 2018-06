Schlammlawine braust durch Baach

Mehrere schwere Gewitter mit Starkregen haben in der Nacht auf Freitag den Zwiefalter Ortsteil Baach getroffen und dazu geführt, dass eine gewaltige Schlammlawine gemischt mit Schottersteinen über die Marienstraße in Richtung Tal brauste. Zurück blieben mehrere vollgelaufene Keller und Garagen, Schmutz, Steine und Lehm auf den Höfen und in Gärten.

Am frühen Morgen starteten bereits die Anwohner die Aufräumarbeiten. Mit Traktoren und Frontlader, Schaufelladern, Schaufeln und Besen wurden die Geröllablagerungen entfernt. Auch Bürgermeister Matthias Henne informiertes sich bei einen Rundgang durch die Marienstraße über die Schäden. Er aktivierte die Mitarbeiter des Bauhofs, die an diesem Brückentag eigentlich frei hatten und veranlasste, dass auch die Schächte schnell wieder gesäubert wurden.

Betroffen war auch das Backhaus Baach und das Haus Fundel, wo die verschmutzten Wassermassen Räume gefüllt und in den Gartenanlagen Geröll- und Dreckhaufen abgelagert hatten. Die Beseitigung der Verschmutzungen wird noch Tage in Anspruch nehmen.

