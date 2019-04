Schaeffler Paravan zeigt „Space Drive“ auf der i-Mobility

Wie sieht die Mobilität von morgen aus? Nach Prognosen der Vereinten Nationen werden 2050 rund zwei Drittel der Weltbevölkerung in Städten leben. Um diesen auf engstem Raum lebenden Menschen eine individuelle Mobi-ität zu bieten, arbeitet Schaeffler Paravan aus Aichelau an technologischen Konzepten wie dem Schaeffler Mover und liefert zudem mit „Space Drive“ eine entscheidende Schlüsseltechnologie für das autonome Fahren. Auf der i-Mobility in Stuttgart präsentiert das Aichelauer Unternehmen seine neuesten technologien in Halle 6

Autonom agierende Fahrzeuge benötigen weder Lenkrad noch Pedale für Gas und Bremse. Diese werden durch digitale Bedienelemente wie Joystick, Steuerungssysteme für die künstliche Intelligenz (ADAS-Prozessoren) oder Smartphone-App ersetzt. Die Steuerung erfolgt nicht mehr mechanisch, sondern innerhalb von Millisekunden über Kabel durch elektronische Impulse. Daher auch der Name „Drive-by-wire“. Die von Paravan für Menschen mit Handicap entwickelte Technologie „Space Drive“ hat sich in den letzten 17 Jahren in 8500 Fahrzeugen bereits auf gut einer Milliarde unfallfreien Kilometern bewährt.

Die „Space Drive“-Technologie wird von der Schaeffler Paravan Technologie GmbH & Co. KG weiterentwickelt und wird nach den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen gefertigt. Sie verfügt über eine TÜV- und Straßenzulassung. Dazu ist sie dreifach redundant ausgelegt: Fällt eine Steuerung aus, gibt es zwei Backup-Steuerungen, die so eine absolute Ausfallsicherheit gewährleisten. Weltweit gibt es kein vergleichbares System. In Kombination mit GPS, Kameras, Radar und weiteren Sensoren bietet „Space Drive“ bereits jetzt die Basis für das autonome Fahren der Stufe 4 und 5 – vollautomatisiert und fahrerlos.

Autonom fahrende Fahrzeuge wie der Schaeffler Mover erfordern neuartige Antriebskonzepte. Eines davon ist das kompakte Antriebsmodul „Schaeffer Intelligent Corner Module“.

Hier sind alle Antriebs- und Fahrwerkskomponenten platzsparend in einer Baueinheit untergebracht: Radnabenmotor, Radaufhängung inklusive Federung und die elektromechanische Lenkung. Letztere ist als „Steer-by-wire“-System ausgeführt und wird über die „Space Drive“ Technologie gesteuert. Das Intelligent Corner Module bietet einen Radeinschlag von bis zu 90 Grad. So lässt sich das Fahrzeug in engen Straßen manövrieren und sogar seitlich einparken, um Fahrgäste ein-und aussteigen zu lassen. Die Technikplattform des Schaeffler Mover ist so flexibel ausgelegt, dass verschiedene Fahrzeugaufbauten vom Robo-Taxi bis zum autonomen Lieferfahrzeug flexibel umgesetzt werden können.

Für Menschen mit Einschränkungen

Einen direkten Blick auf das Innenleben des Technologieträgers verdeutlicht anschaulich, wie Drive-by-wire funktioniert. Neben Space Drive birgt das Modell zudem eine inklusive Lösung. Die Paravan GmbH verfolgt bei der Fahrzeuganpassung für Menschen mit Bewegungseinschränkungen einen ganzheitlichen Lösungsansatz. Über den Kassettenlift oder eine Unterflurrampe kann der gehandicapte Fahrer mit seinem Rollstuhl direkt auf die Fahrerposition fahren. Über die eigens entwickelte Dockingstation ist dieser fest mit dem Auto verbunden, so können die Rollstuhlbatterien während der Fahrt aufgeladen werden.

Mit „Space Drive“ kann die Steuerung des Autos – also die Bedienung von Lenkung, Gas und Bremse – ganz individuell auf die jeweilige Beeinträchtigung abgestimmt werden. Das Fahrzeug kann über die verschiedensten Eingabegeräte - vom Minilenkrad, über zwei- oder vier-Wege-Joystick bis zur Fußlenkung – gesteuert werden.

Die Sekundärfunktionen des Fahrzeuges – wie Blinker, Scheibenwaschanlage, Hupe, ja sogar die Sonnenblende – werden über das Touch-Control-System gesteuert.