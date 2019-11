Schaeffler Paravan gewinnt Mobiliätspreis

Der Schaeffler Mover hat den Deutschen Mobilitätspreis des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur und der Initiative „Land der Ideen“ erhalten. Das Fahrzeug, entwickelt für urbane Räume, leiste einen wichtigen Beitrag zu gleichwertigen Lebensverhältnissen in Deutschland und hinterfrage aktuelle Fahrzeugstrukturen fundamental, so das Urteil der Jury.

„Sie machen es konkret“, sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer bei der Preisverleihung in Berlin. „Sie sind die Vorreiter für intelligente Verkehrssysteme von morgen. Digitalisierung nutzt uns nichts, wenn wir keine intelligenten Köpfe haben.“ Gleichwertige Lebensverhältnisse war das Motto des diesjährigen Wettbewerbs.

„Der Preis motiviert uns, weiter an innovativen Lösungen für die mobile Zukunft zu arbeiten“, sagt Roland Arnold, Geschäftsführer der Schaeffler Paravan Technologie GmbH und Co. KG, der bereits 2009 mit der Paravan GmbH zum „Ausgewählten Ort im Land der Ideen” gekürt wurde.

Der Schaeffler Mover überzeugte im Wettbewerb mit seiner Technologie Space Drive und dem Schaeffler Paravan Intelligent Corner Module. Kernelement von Space Drive sei die Drive-by-wire-Funktion, die neben der Fahr- und Bremsbetätigung auch die Spurführung des Fahrzeugs rein über elektronische Stellsignale ermögliche, so das Unternehmen. Die Steuerung von Lenkung, Bremse und Antrieb erfolge also über Kabel durch elektronische Impulse. Das Lenkrad und die mechanische Verbindung der Lenksäule könnten damit vollständig entfallen – ein Vorteil insbesondere für autonom agierende Fahrzeuge. Space Drive habe sich bereits in Fahrzeugen für Menschen mit Handicap bewährt, so das Unternehmen, und verfüge über eine Straßenzulassung. Dank des elektrischen Antriebs agiere der Mover lokal emissionsfrei. Die Schaeffler Intelligent Corner Module ermöglichten zudem einen Radeinschlag von bis zu 90 Grad. So lasse sich der Schaeffler Mover in engen Straßen manövrieren und sogar seitlich einparken. Auch ein Wenden auf der Stelle sei möglich.

Rund 270 Unternehmen, Start-ups, Forschungseinrichtungen und Vereine haben sich um den Mobilitätspreis beworben, der nun bereits zum vierten Mal vergeben wurde. Eine Expertenjury aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Politik wählte die zehn besten Projekte aus. Weitere Informationen gibt es unter https://land-der-ideen.de/wettbewerbe/deutscher-mobilitaetspreis/preistraeger/best-practice-2019/new-urban-mobility-concept