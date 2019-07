Schüler zeigen ihre künstlerisch-kreative Seite

Den Kulturabend der Münsterschule Zwiefalten vor den Sommerferien haben die Schüler und Lehrer in der Rentalhalle gestaltet. Bei hochsommerlichen Temperaturen war die Rentalhalle voll. Die Eltern der Grund- und Realschüler erwartete ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches musisches Programm.

Die Wände der Sporthalle waren mit vielfältigen Schülerarbeiten aus dem Fach Bildende Kunst geschmückt. Großformatige mit Pflastern versehenen Teddybären waren genau so zu bestaunen, wie Falt- und Klappschnitte aus schwarzem Tonpapier. Eine Klasse setzte sich im Kunstunterricht auch mit Kunstgeschichte und geometrischen Farbflächen auseinander. Die OP-Art und den französischen Künstler Victor Vasarely schauten sie sich genauer an und gestalteten Bilder in seinem Stil.

Zu Beginn des Programms begrüßte Konrektorin Monika Meng-Schwaibold Eltern, Kollegen und die Schüler.

Die langjährige Vorsitzende des Schulfördervereins Birgit Jäger wurde mit lobenden Worten verabschiedet und erhielt aus den Händen der Konrektorin einen Gartenschmuck statt eines Blumenstraußes. Letzerer hätte bei den hochsommerlichen Temperaturen keine große Überlebenschance gehabt fügte Meng-Schwaibold mit einem Augenzwinkern hinzu.

Angesichts des umfangreichen Programmes starteten gleich die 80 Schüler der Klassen 1 bis 4 der Grundschule mit einigen Liedbeiträgen. Musikalisch einstudiert und begleitet von Elke Albeck. Die Klasse 4 der Grundschule unter der Leitung von Jessica Haschka tanzte zu den Klängen des Hits Macarena von Los del Rio unter dem Beifall des Publikums.

Die Bläsergruppe der Grundschulklassen 3 und 4 brachten die Lieder „der Kuckuck und der Esel“ und „Old Mc Donald had a farm“ zu Gehör. Trotz eines geschienten Beines dirigierte Herbert Pfister seine Schüler auf der Bühne. Mit einem Becherrap der Realschulklasse 5 gelang es Florian Söll und seinen Schülern das Publikum mitzureißen. Zu den zuerst zwei Schülern, die mit dem Becher und den Händen den Rhythmus angaben, gesellten sich allmählich auch der Rest der Klasse, um gegen Ende des Raps in umgekehrter Reihenfolge wieder die Bühne zu verlassen.

Mit einem Orchester unter der Leitung von Söll ging’s in den zweiten Teil des Abends. Dabei kamen auch vier Straßenbesen und die Hände der Schüler als „Schlagzeug“ zum Einsatz. Gefolgt vom Grundschulchor der die Lieder „Die Vogelhochzeit“ und „Wenn ich der König von Deutschland wär“ zum Besten gab. Einstudiert hatte dies Marina Stumm.

Anja Dittrich und Lisa Sprißler hatten mit der R5 Gedichte gelernt und diese zwischen den einzelnen musikalischen Beiträgen vorgetragen. Dabei erschienen passende Fotos auf der Leinwand oder die Schüler hielten bei einem Gedicht von Goethe eigene Zeichnungen zur Visualisierung der Worte hoch. Auch wurden auf einem Plakat die angesprochenen Dinge, wie Wolken oder Früchte hinzugefügt. Zum krönenden Abschluss rockte die Schulband mit ihrem Lehrer Söll in der Rentalhalle. Schlagzeuger, die zwei Gitarristinnen, die zwei Sänger und Söll begeisterten. Nach einer Zugabe verabschiedete Söll zunächst die zwei Gitarristinnen, da sie die Schulband verlassen, und warb gleichzeitig zum Eintritt in die Schulband unter den anwesenden Schülern.