Schüler und Eltern pflegen Wacholderheide am Ortseinfahrt Zwiefalten

Beim kürzlich stattfindenden Landschaftspflegetag der Münsterschule Zwiefalten standen alle Beteiligten vor Herausforderungen: Am Steilhang an der südlichen Einfahrt von Zwiefalten, zwischen Bussenblick und Schützenhaus, wurde Wildwuchs beseitigt. Die Freiflächen bilden jetzt wieder einen herrlichen Anblick.

Ursprünglich waren am vorherigen Samstag schon Vorarbeiten angesagt. Aufgrund von dauerhaftem Regen sagten die Organisatoren den Termin ab. Umso mehr war Ernst Burgmaier am Landschaftspflegetag gefordert, die aufgewachsenen Bäume und Sträucher von Eschen, Robinien, Fichten, Kiefern und Schwarzdorn zu fällen. Selbst einige dürre Wacholdersträuche wurden entfernt. Försterin Nicole Volk hatte die Arbeitsaufträge verteilt und entsprechend wurde gruppenweise Stück für Stück das Gelände aufgearbeitet.

Vorsichtig stiegen die Schüler in den Steilhang ein und erreichten mit jedem Schritt mehr Sicherheit. An einigen Steilen bildeten sie richtige Menschen-Ketten und reichten so das entfernte Material von Schüler zu Schüler an ihren Bestimmungsort. An den Brandstellen herrschte zudem erstaunlich hohe Temperaturen.

Ein Teil der Schüler hatte den Auftrag, nachgewachsene Gerten von Weiden und Schwarzdorn mit Hilfe von großen Zweihandscheren eben abzuschneiden. Es war beachtlich, wie stark die Sträucher wenige Jahre nach der Erstpflege gewachsen waren – und das trotz magerer Bodenverhältnisse und anhaltender Trockenheit am Südhang.

Rund 65 Schülerinnen und Schüler der vier Klassen 8 bis 10 der Münsterschule sowie zwölf Erwachsene kämpften den ganzen Vormittag mit guter Standfestigkeit gegen Verbuschung und Verwilderung. Nach dem Rückgang der Verwilderung können einige Orchideen, wie zum Beispiel Küchenschelle und Frauenschuh, wieder gute Bedingungen vorfinden.

Gleichwohl entdeckten die freiwilligen Landschaftspfleger viel Müll entlang dem Wanderweg. In den Hecken unterhalb des Fußweges wurden Reste eines alten Gartenzauns und Blumenkisten vorgefunden. Die Müllabfuhr ignorierend, haben offensichtlich einige Menschen ihren Abfall in der Natur entsorgt und somit die Zeichen der Zeit und den Wunsch nach einer sauberen Landschaft nicht erkannt.

Nach einer Vesperpause wurde eine weitere Freifläche geschaffen. Gleich darauf wurden die Feuerstellen zusammengeräumt und stolz und zufrieden ein letzter Blick in den Steilhang geworfen: Die anstrengende Arbeit hat ein besseres Bild vom Ortseingang erzeugt, das vielen Autofahrern nun wieder eine weitgehend offene Landschaft zeigt. An diesen gut einsehbaren Stellen können Schüler und Helfer noch in den kommenden Jahren Landschaftspflege betreiben.