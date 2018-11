Schüler sind in der Natur aktiv

Vor den Herbstferien sind fast alle Schüler der Zwiefalter Münsterschule in der Natur aktiv gewesen. Die Schüler der Haupt- und Realschule waren zusammen mit ihren Lehrern in Oberwilzingen um die Wacholder-Heide zu pflegen. Diese Tradition pflegt die Münsterschule in Zusammenarbeit mit Förster Rupert Rosenstock schon über viele Jahre. Außerdem ist es der Zwiefalter Försterin Nicole Volk gelungen, auch in Zwiefalten wieder Arbeitsflächen bereitzustellen. Die Haupt- und Realschule war somit auch in Gossenzugen aktiv.

Die Grundschulklassen 2 bis 4 hatten zusammen mit vielen Helfer-Eltern ihren Einsatzort in der Nähe des Schützenhauses in Zwiefalten. Der Waldtag der war wieder nur möglich, weil einige Eltern sich vorab bereiterklärten an den Vorbereitungstagen mitzuhelfen. An den Einsatztagen waren viele Eltern zur Unterstützung vor Ort, was dem Kollegium der Münsterschule und auch den Schülern sehr geholfen hat. Bestens gestärkt wurden alle Arbeiter vom Förderverein: Dieses Jahr durften sich alle über einen warmen Leberkäswecken freuen.

Der Erlös dieser Aktion erhält der Förderverein der Münsterschule und kommt somit wieder jeder Schülerin und jedem Schüler in irgendeiner Art und Weise zugute. Neben dem finanziellen Aspekt war die Zusammenarbeit im Team aus Eltern, Lehrern und Schülern eine tolle Möglichkeit die Schulgemeinschaft zu fördern. Auch der ökologische Gedanke dieser Aktion ist nicht zu verachten. Alle Schüler waren an diesem Tag nachhaltig aktiv.