Sattelzug samt Ladung kippt um - Fahrer schwer verletzt

Bei einem Arbeitsunfall auf einem Feldweg bei Baach ist am Dienstagabend, kurz nach 18 Uhr, ein 54-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann hatte zuvor mit seinem Sattelzug einen Muldenkipper zu einer Stromtrasse im Bereich des Emerbergwegs transportiert und wollte die Arbeitsmaschine abladen.

Dabei geriet der LKW auf dem abschüssigen Untergrund ins Schwanken und kippte mitsamt dem Muldenkipper um.

Der 54-Jährige, der sich zu dieser Zeit in der Fahrerkabine des Sattelzugs befand, konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Die Feuerwehr Zwiefalten war mit den Abteilungen Zwiefalten und Sonderbuch alarmiert worden, außerdem rückten die Feuerwehren Hayingen und Riedlingen zur Unterstützung an.

Die Feuerwehr Zwiefalten stellte den Brandschutz sicher und fing auslaufende Betriebsstoffe auf oder streute diese mit Ölbindemittel ab. Der Einsatz der Feuerwehren Hayingen und Zwiefalten war vor Ort schließlich nicht erforderlich, so dass diese zeitnah einrücken konnten.

Der Sattelzug und der Muldenkipper wurden im Laufe des Mittwochs aufgerichtet. Der Gesamtschaden kann noch nicht beziffert werden.