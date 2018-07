Sanierung der Münsterschule ist Thema

Der Gemeinderat Zwiefalten trifft sich am Mittwoch, 4. Juli, zur öffentlichen Sitzung. Beginn ist um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Zwiefalten. Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor: „Der Bürger hat das Wort“ – Bürgerfragerunde; Sanierungskonzept Münsterschule Zwiefalten (Vorstellung der Gutachten und Beschlussfassung); Jahresrechnung 2017 (Bildung von Haushaltsresten); Stellungnahme zu Bauanträgen: Umnutzung von Scheune zu Wohnhaus und von Stall zu Garage, Neubau eines Pferdestalls in der Lindenstraße 32 in Gauingen sowie Anbau einer Lagerhalle an die bestehende Abbundhalle im Wiesental 5 in Zwiefalten; Erweiterung Kindergarten St. Gertrud durch Umnutzung und Umbau eines bestehenden Wohngebäudes und Erstellung eines Anbaus zu einer dreigruppigen Kinderkrippe; Bekanntmachungen/Verschiedenes.