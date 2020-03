Samuel Fischer ist der neue Schützenkönig

90 Jahre Jubiläum sind ein Grund zu feiern. Die Haupversammlung des Schützenverein Zwiefaltens drehte sich daher zunächst um die Festivitäten im vergangenen Jahr. Oberschützenmeister Samuel Fischer stellte dabei die herausragende Arbeit des Festausschusses rund um Doris Müller in den Mittelpunkt seines Berichts. In etlichen Stunden ehrenamtlichem Engagement und dank dem Einsatz der Mitglieder über alle Generationen hinweg, sowie der umfangreichen Unterstützung durch Helfer und Spender konnte ein buntes Programm rund um den Schießsport auf die Beine gestellt werden. Interessierten Gästen wurde dabei die Möglichkeit geboten, sowohl mit dem Gewehr- als auch mit dem Bogensport auf unbeschwerte Weise in Kontakt zu treten. Höhepunkt des Schießprogramms war die Siegerehrung mit Bürgermeister Matthias Henne und musikalischer Begleitung des Kolpingfanfarenzugs Zwiefalten.

Sportleiterin Jennifer Sembritzki zeigte sich zufrieden mit der Leistung ihrer Mannschaften bei den vergangenen Meisterschaften. In der letzten Saison war der Verein mit fünf Mannschaften vertreten. Die Kleinkalibermannschaft überzeugte dabei besonders, sie konnte sich knapp gegen die Schützengilde Engstingen durchsetzen und belegte den ersten Platz der Kreisliga. Unter den 34 Einzelschützen belegte Sonja Ortner mit 1736 von 1800 Ringen den ersten Platz. Tina und Jennifer Sembritzki belegten die Plätze drei und vier. In der Disziplin Sportpistole war der Verein mit zwei Mannschaften vertreten. Beide platzierten sich im Mittelfeld und belegten die Plätze fünf und sieben. Bester Einzelschütze war Matthias Schaible, er belegte bei 38 Teilnehmern den dritten Platz. Ebenfalls zwei Mannschaften schickte der Verein in den Großkaliberdisziplinen an den Start. Sie platzierten sich auf den Rängen 23 und 24. Erfolgreichster Einzelschütze war dabei Samuel Fischer mit Platz 17 von 137.

Auch Alexander Heusel konnte als Bogenleiter stolz auf die Erfolge seiner Schützen zurück blicken. Bei den Kreismeisterschaften in Mehrstetten belegte Zwiefalten jeweils dreimal die Plätze zwei und drei. Karol Wieckowski wurde in der Schülerklasse in der Disziplin Blankbogen Kreismeister. Noch erfolgreicher war der Verein bei den Hallenmeisterschaften im Dezember. Hier gelang es jeweils Gerhard Lier, Samuel Halangk sowie Alexander Heusel einen Kreimeistertitel nach Zwiefalten zu holen. Bei den Bezirksmeisterschaften in Rottenburg zeigten Alexander Heusel und Felix Gerster ein besonders glückliches Händchen, ihnen gelang jeweils in ihrer Altersklasse eine Platzierung auf Platz zwei.

Neben sportlichen Leistungen berichtete der Bogenleiter des Vereins auch über das gelungene Ferienprogramm im vergangenen Jahr. Mit 40 Teilnehmern aus Hayingen und Pfronstetten konnten die Besucherzahlen aus den Vorjahren noch einmal übertroffen werden. Alexander Heusel kündigte dabei an, das Projekt im kommenden Jahr weiter auszubauen und den Verein noch besser im Bereich Jugendarbeit aufzustellen. Um die hohe Qualität der Betreuung sicherzustellen, wurde bereits im laufenden Jahr damit begonnen mehrere Vereinsmitglieder als Übungsleiter und Jugendtrainer zu schulen.

Im Anschluss an die Berichte übernahm Gemeinderat Bruno Auchter das Wort. Er zeigte sich erfreut, dass die lang angekündigte Ertüchtigung der Zufahrtsstraße zum Schützenhaus im vergangenen Jahr endlich umgesetzt werden konnte. Er versprach dem Verein auch weiterhin die Unterstützung durch die Gemeinde Zwiefalten zu, und sicherte ihm für die kommende Maifeier einen neuen Baum aus dem Gemeindewald zu.

Weiter gab er der Versammlung die Empfehlung im kommenden Jahr verstärkt die vorhandenen Gasträume des Vereins zu bewerben. Nachdem das Schützenhaus derzeit ohne Pächter ist, könnten die Vereine für Geburtstage, Hochzeiten oder andere Feiern von Seiten der Öffentlichkeit genutzt werden.

Im Rahmen des traditionellen Königsschießens wurde auch 2020 wieder der Schützenkönig ermittelt. Im stehend-freihändigen Anschlag traten die Vereinsmitglieder im Wettstreit gegeneinander an. Dank ihrer ausgezeichneten Ergebnisse wurden nun im Rahmen der Hauptversammlung Vanessa Gester und Herbert Müller als erster beziehungsweise zweiter Ritter bestellt. Als bester Schütze der Veranstaltung wurde Samuel Fischer zum diesjährigen Schützenkönig berufen.

Im Anschluss an die Verkündigung des Königshauses folgten die Wahlen. Die Positionen der beiden Kassenprüfer übernahmen Birgit Thun und Sandra Schaible. Unplanmäßig musste außerdem das Amt des Jugendleiters neu besetzt werden. Hier erklärte sich Vanessa Gester dazu bereit, die verantwortungsvolle Tätigkeit kommissarisch für ein Jahr zu übernehmen. Von der Versammlung wurde sie einstimmig gewählt.