Sängerin „gospelt“ sich Seele aus dem Leib

Mit Stacie Collins & The Almighty 3 Rock & Blues wird am Samstag, 5. Mai, ab 20 Uhr, die Wimsener Mühle zur Nashville-Bar. „Let it rock!“, heißt es dann, denn die US-Amerikanerin überzeugt als unvergleichlich druckvolle Sängerin und Harpspielerin und agiert mit unglaublicher Spielfreude und purer Energie.

Unterstützt von einer professionellen Band um ihren Ehemann Al singt,schreit und gospelt sie sich die Seele aus dem Leib oder bearbeitet die Bluesharp und zelebriert treibenden, rockigen,riffigen Blues, Boogie und Countryrock. Dabei lässt die atmosphärische Gesamtgestaltung auf der Bühne Assoziationen an stimmungsvolle Nashville-Bars oder gar Rodeos aufkommen, immer jedoch verbunden mit einem permanenten Gute-Laune-Feeling.

Neben eigenen Stücken wird auch ein Feuerwerk der Rock’n’Roll-Geschichte abgebrannt, etwa durch Songs wie den alten Bluesklasiker „I’m ready“ oder natürlich „Jumpin’ Jack Flash“ oder „Happy“ von den Rolling Stones.

In den Staaten ist sie eine echte Hausnummer und die angesagte Liveband will auch in Wimsen die Mühle rocken. Rock’n’Roll im besten Sinn – geradlinig, authentisch und schweißtreibend. „Stell dir eine Mischung aus Aerosmith, ZZ Top und den Stones vor und dazu eine begnadete Sängerin“, beschreibt das Fachmagazin Classic Rock“.