Zum Abschluss der Saison der Prälaturkonzerte lädt der Geschichtsverein Zwiefalten zu einem besonderen Musikereignis mit Karina Assfalg (Sopran) und Liliana Roth (Flügel) ein. Zu hören sind „Winterträume – Russische Romanzen und Liebeslieder der Romantik“ mit Werken von P. Bulachow, A. Guriljew, A. Werstovskiy, M. Glinka, N. Charito. Das Konzert findet am Samstag, 24. November, um 19.30 Uhr in der Prälatur des ZfP Zwiefalten statt und wird am Sonntag, 25. November, um 11.30 Uhr wiederholt.

Äußere Impulse für die Entstehung der Romanze in Russland waren die Napoleonischen Kriege, die auch zu einer Begegnung mit der westeuropäischen, vor allem französischen Kultur, führten. Ähnlich wie das deutsche Kunstlied mehrere Epochen der Musik geprägt und entwickelt hat, ist die russische Romanze eine eigene Kunstform, die sogar bis in die Gegenwart von Sängern und Komponisten gepflegt wird. Diese Musikform beruht auf Leidenschaft, Liebe, Enttäuschung und Trauer. Intensive Gefühle, die jede Romanze durchtränken, spiegeln die geheimnisvolle russische Seele wieder. Feurige, lebhaft mitreißende Stücke wechseln mit elegischer Melancholie.