Rollende Weinprobe im Löwenexpress

Nach längerer Corona-Pause startete der Münsterchor mit neuen Sängern und einigen Gästen seinen Jahresausflug in die Löwensteiner Berge. Einen ersten Halt machte die Chorgemeinschaft beim Autobahnparkplatz Gerlinger Höhe, um sich mit Butterbrezeln und Kaffee zu stärken. Weiter ging die Fahrt nach Eberstadt zur Weingärtnergenossenschaft „Winzer vom Weinsberger Tal“. Dort wurde bei einem Sektempfang den Reiselustigen erklärt, dass sich im Jahr 2011 die Weingärtnergenossenschaften aus Löwenstein und Eberstadt zusammengeschlossen haben, um gemeinsam stärker auftreten zu können. Mit Liebe, Fachkenntnis und Behutsamkeit werden die Weinberge gepflegt, auch die Sorgfalt bei der Lese sei ein wichtiger Faktor für die Qualität der Weine. Nach einem Rundgang des Betriebes von der Kelter bis zum Flaschenlager konnten die beliebten Weine bei einer Weinprobe mit Vesperteller genossen werden.

Jetzt war das Highlight des Tages angesagt. Eine Planwagenfahrt mit hervorragendem Wein im Löwenexpress durch die schöne Landschaft von Eberstein. Hinein in den Weinberg, ringsum in Reben eingebettet, konnte man die Seele baumeln lassen. Solange die Sänger Wissenswertes über die Gesteinsart des folgenden dichten Herbstwaldes erfuhren, hatte der Löwenexpress bereits den Gipfel der Bergfahrt erreicht. Nach kurzem Fußmarsch wurde die Sängergruppe nochmals mit Wein und Brot an einer Berghütte verköstigt während man die malerische Landschaft und den Ausblick aus dem Weinberg über die Weinregion bestaunen konnte. Jetzt machte sich die Faszination des Weines bemerkbar, denn auf der gesamten Talabfahrt im Löwenexpress wurden spontan einfallende Stimmungslieder gesungen. Im Winzerbetrieb angekommen, konnten bei Kaffee und Kuchen weitere Weinsorten von den Sängern genossen werden. Vorsitzender Joe Weber sprach ein großes Lob und Dankeschön den perfekten Reiseorganisatoren Bruno und Manuela Auchter aus. Der Münsterchor kehrte wohlbehalten nach Zwiefalten zurück und ließ den gelungenen Ausflugstag im Gasthaus Brauhaus ausklingen.