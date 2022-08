Rockiger Musikgenuss im Dekanatsgarten

Bei sommerlichen Temperaturen haben bei „Rock im Park“ im Dekanatsgarten des ZfP Südwürttemberg am Standort Zwiefalten rund 200 Gäste musikalische Klänge genossen. Bei blauem Himmel und Sonnenschein kamen ZfP-Mitarbeitende, Patientinnen und Patienten und andere Interessierte im Laufe des Abends in den Dekanatsgarten. Da im Laufe der vergangenen Monate die alte Mauer, die bisher das Klinikgelände vom Münsterplatz trennte, abgebaut worden ist, öffnet sich der Blick nun direkt bis zum Zwiefalter Münster, berichten die Veranstalter.

In dieser tollen Atmosphäre lauschten die rund 160 Musikbegeisterten den Klängen von drei Bands, die sich aus Mitarbeitenden des ZfP zusammensetzen: Project, Marina & the Backbeats sowie Patchwork on Fire. Ulrich Dautel hieß die Gäste zunächst im Namen der Integrativen Kulturinitiative des ZfP Südwürttemberg, die die Veranstaltung organisiert hatte, willkommen. Dann startete die Band Project mit einem Mix aus selbstgeschriebenen Songs wie „Dogerland“ oder „Fed up“ und bekannten Hits von den Cranberries oder Nick Drake.

Die Musizierenden begeisterten nicht nur mit selbstgeschriebenen Texten, sondern auch mit instrumentalen Fertigkeiten. Einige wechselten mehrfach und mühelos ihre Instrumente. Nach der ersten Musikeinlage hieß es „gratis Eis für alle“. Das Angebot wurde bei den warmen Temperaturen gern angenommen. Schnell bildete sich eine lange Schlange an der Kühltruhe.

Weiter ging es mit Marina & the Backbeats, die in diesem Jahr das erste Mal dabei waren und beim Publikum bestens ankamen. Zum Abschluss des Open-Air-Konzerts spielte die Band Patchwork on Fire, bei der es eine Spur rockiger zuging. Die bekannten Songs luden zum Mitsingen ein. Bis in die späten Abendstunden genossen die Gäste das entspannte Beisammensein.