„Rock im Park“ begeistert 130 Zuhörer

Alljährlich am Dienstag vor den Sommerferien findet das kleine Zwiefalter Open Air „Rock im Park“ im Dekanatsgarten statt, in Sichtweite der Zwiefalter Münstertürme. Organisiert von der Integrativen Kulturinitiative des ZfP Südwürttemberg spielten dieses Jahr vor bis zu 130 Musikinteressierten die Bands „Project“, „Patchwork“ und „Feuervogel on the Rocks“. Gerockt wurde von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik, die ohne Gage und ehrenamtlich das Publikum bis in die Abendstunden begeisterten.