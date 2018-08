Riedlinger Streichquartett auf Loretto

Unter der Loretto-Linde ist am Samstag, 4. August, ab 15 Uhr das Riedlinger Streichquartett zu Gast. Ernst-Martin Kiefer (Violine), Uli Etter (Violine), Claudia Ott (Viola) und Marion Kiefer (Violoncello) spielen klassisches und auch „nicht so klassisches“. Auf dem Programm stehen: Quartett Op 125, Nr.1 von Franz Schubert, Streichquartett in F, Op. 96 von Antonin Dvorak („Amerikanisches Quartett“). Dannach geht es nicht ganz so klassisch weiter … die Zuhörer sollen sich überraschen lassen. Eintritt 8 Euro, Schüler, Studenten 4 Euro. Bei nicht so gelungenem Wetter im Gastraum.