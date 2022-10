Renommiertes Trio bei Benefizkonzert in Zwiefalten

Beim diesjährigen Benefizkonzert des Geschichtsvereins Zwiefalten im Rahmen der Reihe Forum junger Interpreten der Kreissparkasse Reutlingen spielt das renommierte Trio toninton am Samstag, 8. Oktober, in der neuen Besetzung mit Vilja Godiva Speidel (Violine), Ukko Speidel (Violoncello) und Helge Aurich (Klavier). Das Konzert im Prälatursaal des ZfP Zwiefalten beginnt um 19.30 Uhr. Auf dem Programm stehen Klaviertrios unter anderen von Ludwig van Beethoven, Antonin Dvorák und Fazil Say. In seinem Trio „Space Jump“ zeichnet der Komponist und Pianist Fazil Say musikalisch den Stratosphärensprung des Extremsportlers Felix Baumgärtner nach. Das Trio toninton, gegründet 2007, hat es sich zur Aufgabe gemacht, seiner Musik durch packende Energie, Ausdrucksstärke und Spielfreude stets eine eigene Prägung zu verleihen. Neben den etablierten Meisterwerken für Klaviertrio aus dem klassischen und romantischen Repertoire bringen die Musiker auch unbekanntere Literatur zur Aufführung und sind zudem gefragte Interpreten Neuer Musik.