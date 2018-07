Ein 48-jähriger Rennradfahrer ist am Dienstagvormittag, gegen 8.15 Uhr, auf dem Gemeindeverbindungsweg von Tigerfeld nach Wimsen gestürzt und hat sich dabei verletzt. Der Mann war auf einer geraden Gefällstrecke aus Unachtsamkeit in den Grünstreifen geraten und hatte dabei die Herrschaft über sein Rad verloren. Er wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.