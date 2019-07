Auch bei der zweiten Rennteilnahme bei der DMV GTC am Hockenheimring konnte sich der erste, vom Deutschen Motor Sport Bund (DMSB) zugelassene Steer-by-Wire-Rennwagen – ein R8 LMS GT3 der Schaeffler Paravan Technologie GmbH & Co.KG ganz ohne mechanische Verbindung zwischen Lenkeinheit und Lenkgetriebe – vom letzten Startplatz aus, im vorderen mittleren Fahrerfeld platzieren. Der noch außer Konkurrenz startende R8, pilotiert vom 24h-Nürburg-Sieger Pierre Kaffer, konnte beim 5. Lauf der DMV GTC auf dem Hockenheimring bei der Dunlop 60 am Freitag auf Platz 5 vorfahren, bei dem DMV GTC-Läufen am Samstag auf Platz 5 bzw 6.

„Wir arbeiten daran, das Setup des Fahrzeuges optimal für diese Extrembedingungen hinzubekommen. Das ist eine Riesenaufgabe, aber auch eine sehr spannende“, sagt Piere Kaffer nach den Rennen. „Ich bin stolz, da einen kleinen Beitrag leisten zu können. Wenn wir an das autonome Fahren denken, ist das sicher ein wichtiger Baustein.“

Der Rennwagen wurde beim ersten Renneinsatz, vor gut drei Wochen von Markus Winkelhock pilotiert sowie von Rahel Frey im Rahmen einer Präsentationsfahrt, unmittelbar vor dem Start des 24h-Rennens am Nürburgring, wo das Fahrzeug der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

„Für uns ist die DMV GTC das ideale Umfeld um Space Drive unter extremen Rennbedingungen zu testen“, sagt Roland Arnold, CEO der Schaeffler Paravan Technologie. „Auch aus dem zweiten Rennwochenende haben wir wichtige Impulse für die Weiterentwicklung des Systems gewonnen.“

Wie schon am Nürburgring, befindet sich das Projekt in der Erprobungsphase. Aus diesem Grunde fährt der R8 LMS GTS, der von Phoenix-Racing betreut wird, als Demonstrationsfahrt außerhalb der Wertung und startet vom letzten Platz des Fahrerfeldes. „Es geht in erster Linie um die Sicherheit und um ein zukunftsfähiges Projekt“, sagt GTC-Organisator Ralph Monschauer.