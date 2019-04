Bis Ende 2015 war Dr. Berthold Müller Chefarzt der Abteilungen für psychosomatische Medizin und Psychotherapie der SINOVA-Kliniken Reutlingen und Zwiefalten. Obwohl seither im Ruhestand, ist er immer noch am Zentrum für Psychiatrie als Arzt tätig. Außerdem führt ihn seine schon lange gepflegte Passion des Malens in die Räume des Prälatur-Gebäudes, durfte er sich doch dort ein Atelier einrichten. Stelen und großformatige zumeist grafische und vor allem farbintensive Bilder im Treppenhaus und in den Fluren zeugen von seinem Schaffen. Ab Samstag, 13. April, fügt sich eine Ausstellung im Peterstor-Museum an. Hubertus-Jörg Riedlinger, Vorsitzender des Zwiefalter Geschichtsverein, hat ihn dazu schon vor Jahren animiert. Jetzt wird sie Wirklichkeit. „Religiöse Alltagskunst – Traditionelle und moderne Exponate der Volksfrömmigkeit“ ist sie überschrieben und vereint religiöse Devotionalien früherer Zeiten, wie Heiligenfiguren, Ikonen, Andachtsbilder oder Rosenkränze mit der neuzeitlichen Kunst von Berthold Müller. Vernissage mit einer Einführung von Reinhold Halder aus Dettenhausen ist am Samstag um 18 Uhr.

Bei den Bildern konnte er aus seinem Fundus schöpfen. Auch wenn die Motive der abstrakten Werke zumeist nicht vordergründig religiös sind, so lassen ihre Anmutungen sie in das Thema einordnen: Jesus am Kreuz auf dem Berge Golgatha, Türme einer Kathedrale, der brennende Dornbusch, Engel. Vor vielen Jahren entstanden ist eine figürliche Madonna mit Kind, die er bisher öffentlich noch nie gezeigt hat. Neu für die Ausstellung gemalt hat Dr. Müller ein grafisch farblich in verschiedenen Grün- und Rottönen mit einem hellen Streifen dazwischen abgesetztes Bild, auf dem er an den Seiten die Schöpfungsgeschichte niedergeschrieben hat, während sich in der Mitte aus sattem bis hellem Gelb in feinen Strichen ein filigraner Turm aufbaut. Leuchtende Farben, die in der Korrespondenz zueinander wirken, eine Art der Kommunikation von sich geben, unten schwer, oben leicht wirken, bestimmen immer wieder die Bilder des Künstlers. Die Beziehung von Linie zu Fläche lebt von den Farben in ihrer verschiedenen Intensität. Überhaupt haben es ihm intensive Farben mit ausgeprägter Leuchtkraft angetan.

Immer wieder hat er darunter liegende Strukturen früherer Werke durch Schaben, Kratzen, Schleifen teilweise wieder herausgearbeitet und auch mit Hilfe von Kohle in einen neuen Zusammenhang gestellt. Gerne experimentiert der Künstler mit Sand, Kohle und Asche. Eine Herausforderung war das Bild mit Kreide auf Velourpapier, das keinen Fehler erlaubt.

An Originalen aus dem zwölften Jahrhundert hat sich Berthold Müller bei zwei Glasbildern gehalten, die Ölberg- und Auferstehungsszene darstellend. Eine sehr zeitintensive Arbeit nennt er das, wobei ihm hier seine kunsthandwerkliche Ausbildung als Glasmaler nach der Lehre als Maler in seinem ersten Beruf vor dem späteren Medizinstudium zu Gute kam.

Konkret für die Ausstellung geschaffen hat er eine Vielzahl von zartgliedrigen Objekten. Zuckerwattestäbchen hat er dazu verwendet und sie vielfältig arrangiert, immer wieder ein Kreuz erkennend, aber auch kleine Christusfiguren darin verarbeitet. Häufig hat er die Stäbe Natur belassen, gerne aber auch mit einem Hauch von Silber überzogen. Sehr modern wirken die religiösen Objekte. Eine Neu-Interpretation geschaffen hat er überhaupt mit einer ganzen Anzahl von kleinen Christusfiguren aus verschiedenen Materialien und manchmal sogar beschädigten. Er platzierte Korpusse auf abstrakte kleinformatige Bilder in dunklen Farben, auf schmale bemalte Leisten mit einem Hauch von Gold oder aufgebrochene Bilder. Sehr eindrucksvoll ist ein Kruzifix als Mittelpunkt einer runden Scheibe in sich abstufenden Blautönen und dem aus Stäben angedeuteten zweiten Kreuz. Der Ideenreichtum, mit dem Müller Christusfiguren in einen neuen Kontext gestellt hat, verblüfft und fasziniert zugleich.

Schließlich sind es noch modern verzierte Kerzen, die er im Peterstor-Museum neben all den Exponaten von Volksfrömmigkeit früherer Jahrhunderte präsentiert.

Dr. Berthold Müller, der seit 1968 künstlerisch tätig ist, kann in der Zwischenzeit auf eine Vielzahl von Ausstellungen verweisen. So waren 2000 Werke von ihm in einer Gemeinschaftsausstellung mit Uli Schmid in der Casino Galerie in Zwiefalten zu sehen, 2012 in der SINOVA Klinik Zwiefalten. In Riedlingen beteiligte er sich an zahlreichen Gemeinschaftsausstellungen des Kunstkreises 84, dessen Vorsitzender er seit 2016 ist, gestaltete zudem 2006 eine interessante Einzelausstellung mit Selbstporträts eines Jahres im Kaplaneihaus und durfte sich 2014 mit einer beeindruckenden Präsentation in der Städtischen Galerie in Riedlingen im einstigen Heilig Geist-Hospital vorstellen. Im Juli wird er nicht nur im Kaplaneihaus in Riedlingen eine weitere Ausstellung bestücken, sondern auch die Puppenausstellung von Natalia Sauer im Peterstor-Museum mit Werken aus seinem Repertoire ergänzen.