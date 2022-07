Reifen eines Anhängers brennt

Der Reifen eines Anhängers ist am späten Samstagabend in Zwiefalten in Brand geraten. Das teilt die Polizei mit.

Der Vorfall mit einem Fahrzeuggespann ereignete sich m Samstagnacht gegen 22.45 Uhr auf der Zwiefalter Steige. Der 49-jährige Fahrer eines Mercedes der G-Klasse befuhr die stark abfallende Gefällstrecke, als wenige hundert Meter vor dem Ortseingang von Zwiefalten plötzlich die Bremsen an seinem Verkaufsanhänger blockierten. Um im Kurvenbereich keine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer zu bilden, zog er den Anhänger noch bis nach Zwiefalten. Dabei liefen die festsitzenden Bremsen jedoch so heiß, dass einer der Reifen Feuer fing. Die Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften aus. Die Löscharbeiten brachten schnellen Erfolg, so dass lediglich ein Schaden von rund 300 Euro zu verzeichnen war.