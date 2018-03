Rat vergibt Kanalarbeiten

Die Kanäle in Baach sind zuletzt 1996 die Kanäle gereinigt und untersucht worden. Die größeren Schäden wurden zwei Jahre später teilweise saniert. 2017 wurde eine Wiederholungsprüfung durchgeführt. In der jüngsten Zwiefalter Gemeinderatssitzung wurde die Sanierung vergeben.

Petra Fischer vom Ingenieurbüro Schwörer aus Altheim stellte in einer Aufstellung und mit Bildern die Schäden vor und erläuterte die verschiedenen Arten zur Sanierung. Es sind meist begrenzte Schäden, die im Roboterverfahren in differenzierten Verfahren beseitigt werden können. Bei den Reparaturen werden Verkrustungen entfernt und dann Quer- und Längsrisse, sowie undichte Rohrverbindungen beseitigt. Zur Stabilisierung werden oft Laminatstücke eingepresst und dann mit Harz verfestigt. Bei den Schachtsanierungen werden Sandanteile entfernt, Stutzen saniert und undichte Schachteinbindungen repariert. Die Reparaturen werden von Spezialfirmen ausgeführt. Nach den Erfahrungen haben die Reparaturen meist eine Haltbarkeit von zehn bis 15 Jahren.

Zwiefaltens Kanäle werden untersucht

Eine Ausschreibung an sechs Fachfirmen erbrachte sechs Angebote zwischen 53 456 und 95 830 Euro. Der Beschlussvorschlag zur Innenrohrsanierung der Kanalisation in Baach wurde an den wirtschaftlichsten Bieter, die Firma Kanatec Kanalsanierungs- und Abwassertechnik GmbH zum Angebotspreis von 53 459 Euro vergeben.In Zwiefalten wurden die Kanäle ebenfalls im Jahr 1996 befahren. Eine Wiederholungsprüfung fand bisher nicht statt. Das gesamte Kanalnetz des Kernorts Zwiefalten mit allen Kanälen, die älter als zehn Jahre sind, soll in zwei Bauabschnitten von jeweils 9000 Metern gereinigt und untersucht werden.

Vor der eigentlichen TV-Befahrung mit Kamera wird der Kanal mittels Hochdruckreinigung gespült. Die Ergebnisse der Befahrung werden auf Festplatte gespeichert und ausgewertet. Die Firma Schwörer erarbeitet daraus ein Sanierungskonzept.

Auf die Ausschreibung der Arbeiten gingen fünf Angebote ein mit einer Angebotssumme zwischen 41 955 und über 63 000 Euro. Der Auftrag zur Kanalreinigung und TV-Inspektion in Zwiefalten Bauabschnitt I wurde an den wirtschaftlichsten Bieter, die Firma R. Haiß, Kanalinspektion GmbH zum Angebotspreis von 41 955 Euro vergeben.