Rat spricht über Unterstützung des Albhospizes

Der Gemeinderat Zwiefalten kommt am Mittwoch, 16. November, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Zwiefalten zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Kanalisation Zwiefalten, konkret die Vergabe Innenrohrsanierung Bauabschnitt 2023, Friedhofsangelegenheiten und die finanzielle Unterstützung des Albhospizes in Münsingen. Zudem wollen die Räter über das Thema „LEADER Mittlere Alb 2023-2029“, konkret die Ko-Finanzierung der Geschäftsstelle und den Eigenanteil Regionalbudget, und die Vergabe der Dachsanierung beim Bauhof sprechen. Auch Stellungnahmen zu Bauanträgen und der Netzdialog der Netze BW mit Rückblick auf das Netzlabor Sonderbuch werden laut Vorschau der gemeinde Gesprächsthema sein.