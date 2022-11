Rälle-Zunft Zwiefalten freut sich auf die kommende Fasnet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Traditionell am 11.11. hielt die Narrenzunft Rälle Zwiefalten ihre Jahreshauptversammlung ab. Dabei stand dieses Jahr vor allem das kommende Hausfasnets-Programm, die geplanten Ausfahrten sowie die gestiegenen Buskosten im Mittelpunkt der Versammlung.

Zunftmeister Jochen Fundel freute sich, dass er so viele interessierte Narren zur Jahreshauptversammlung der Narrenzunft Rälle begrüßen durfte. Nachdem der verstorbenen Mitgliedern gedacht wurde, gab Fundel seinen Jahresbericht ab. Er ließ die zweite Corona-Fasnet nochmals Revue passieren und erinnerte an die äußerst schwierige Planungs- und Vorbereitungsphase im vergangenen Winter. Die Zunft hatte sich glücklicherweise dazu entschieden, sämtliche Veranstaltungen im Freien auf dem Marktplatz in Zwiefalten abzuhalten. Fundel zog ein mehr als positives Fazit der doch sehr gelungenen Hausfasnet 2022.

Dem Jahresbericht des Vorsitzenden folgte der Kassenbericht von Säckelmeister Cornelius Fischer. Bürgermeisterin Alexandra Hepp übernahm die Entlastung der Vorstandschaft. Diese verband sie mit einem ausführlichen Dankeschön. Für sie ist die Narrenzunft ein treibendes Schwungrad unter den Zwiefalter Vereinen und sie hob nochmals das große Engagement der Mitglieder beim Bau der Hässtube hervor.

Im Anschluss stellte der stellvertretende Zunftmeister Stefan Schmid die geplanten Ausfahrten im Jahr 2023 vor. Zunftrat Lukas Fundel verwies in diesem Zusammenhang auf die gestiegenen Buskosten.

Das Programm der kommenden Hausfasnets-Saison wird neben allem Bewährten auch zwei Neuerungen enthalten. Am Fasnets-Freitag lädt Pfarrer Schänzle abends zu einer Messe für Hästräger ins Münster ein. Und am Rosenmontag findet der Fasnets-Jux-Markt ab 12 Uhr statt und am Nachmittag wird der Hausumzug durchgeführt. Hierzu sind wie letztes Jahr wieder alle Vereine, Gruppen und Nachbarschaften eingeladen, sich kreativ einzubringen und mitzulaufen.

Ganz besonders freute sich Fundel, dass mit Emma Fischer, Leonie Auchter, Sophie Betz und Benita Fundel frische junge Kräfte die Narrenzunft als Obermaskenträger ab der kommenden Saison unterstützen werden. Nachdem noch einige organisatorische Fragen der Mitgliedschaft geklärt werden konnten, schloss Zunftmeister Jochen Fundel mit einem dreifach kräftigen Rälle-hui die Versammlung.