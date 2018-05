Rückblick auf 20 Jahre erfolgreiche Arbeit

Seit dem 24. Oktober 1997 arbeitet der „Förderkreis Wimsener Mühle“ erfolgreich an den denkmalpflegerischen Sicherungs-, Unterhaltungs- und Renovierungsmaßnahmen des Kulturdenkmals „Wimsener Mühle“. Ein attraktives Kulturprogramm hat die Mühle weit über die Region hinaus bekannt gemacht. Bei der Mitgliederversammlung wurde die bisherige Arbeit gewürdigt. Der Nutzungsüberlassungsvertrag wurde um fünf Jahre verlängert.

Der Vorsitzende des Förderkreises Wimsener Mühle, Robert Riehle, fasste die bisherigen Leistungen zusammen. Riehle schilderte auch die über das Biosphärengebiet Schwäbische Alb geförderten Maßnahmen. Er lobte die erfolgreiche Zusammenarbeit von Tress-Gastronomie, Schloss Ehrenfels Saint-André Stiftung, Biosphärengebiet Schwäbische Alb und Förderkreis und sprach von „guter Harmonie in der Erledigung der Aufgaben“.

Großes Potenzial

In seinem Bericht schwärmte Schriftführer Hubertus-Jörg Riedlinger von der Entwicklung des Kulturprogramms in der Wimsener Mühle und den damit eingeläuteten bemerkenswerten Wandel. Didi Schrade sieht weiter großes Potenzial und Hochkaräter, die er für Auftritte in besonderem Flair begeistern kann. Er freute sich über den glänzenden Start des Programms in diesem Jahr und weiter steigende Besucherzahlen. Er empfahl auch für die weiteren Veranstaltungen rasche Entscheidungen zum Kartenkauf, da weitere Veranstaltungen schon fast ausverkauft seien. Für seine Kontakte, die laut Riedlinger bis ins Vorzimmer der Stones reichten und seine glückliche Hand bei der Auswahl der Künstler bekam Didi Schrade kräftigen Beifall.

Eine ganze Reihe von Unternehmen ist inzwischen als Sponsoren verzeichnet. Kassier Hans Braunger berichtete über die finanzielle Entwicklung und die Einnahmen und Ausgaben in dem ideellen Bereich, dem Zweck- und dem Wirtschaftsbetrieb. Die Kassenprüfer bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung. Bürgermeister Matthias Henne sprach der Führungsmannschaft für die umfangreichen Arbeiten und die positive Entwicklung herzlichen Dank aus. Er lobte gleichzeitig auch die beachtliche Weiterentwicklung des Tourismus in der Region. Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Im Laufe des Jahres läuft der Nutzungsüberlassungsvertrag für das Kulturdenkmal „Wimsener Mühle“ zwischen der Schloss Ehrenfels Saint-André Stiftung und dem Förderkreis nach 20 Jahren aus. Zur Erhaltung des Denkmals wurde eine Verlängerung des Vertrages um fünf Jahre vorbereitet. Nach kurzer Diskussion erfolgte eine einstimmige Zustimmung zur Verlängerung und nachfolgend eine umgehende Unterzeichnung durch Robert Riehle für den Förderkreis und Nicoletta Freifrau von Saint-André für die Schloss Ehrenfels Stiftung. „Wir bleiben dran“, äußerte sich Robert Riehle zufrieden.

Für die Einwohner in der Region, die zahlreichen Gäste und im Namen der Schloss Ehrenfels Saint-André Stiftung bedankte sich Nicoletta Freifrau von Saint-André für die verantwortungsvolle Arbeit zum Erhalt der historischen Stätten in Wimsen und Ehrenfels. Daniel Tress bedankte sich für gute Zusammenarbeit zwischen Förderkreis und Tress-Gastronomie.