Räte legen Ehrungsordnung fest

Zur öffentlichen Sitzung trifft sich der Gemeinderat Zwiefalten am Mittwoch, 21. März, ab 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Zwiefalten. Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor: „Der Bürger hat das Wort“ – Bürgerfragerunde; Vergabe Innenrohrsanierung der Kanalisation in Baach und Kanalreinigung und TV-Inspektion in Zwiefalten (Bauabschnitt eins); Ehrungsordnung als Richtlinien zur Verleihung einer Verdienstmedaille (Beschlussfassung); Stellungnahme zu privaten Bauanträgen (unter anderem: Einbau Holzbearbeitung in Lager mit Neueinteilung der Halle, Anbau Heizraum und Absaugung sowie Verlagerung Dieseltankstelle beim Gebäude Hauptstraße 78 in Zwiefalten; Neubau einer Arbeitshalle bei der Gärtnerei Brunnensteige 5 in Zwiefalten), Bekanntmachungen/Verschiedenes.