Professor Gerhard Längle gibt Vorsitz ab

Zwölf Jahre lang hat Professor Dr. Gerhard Längle den Vorsitz des Ärztlichen Verbands Krankenhauspsychiatrie Baden-Württemberg innegehabt. Nun wurde der Regionaldirektor Alb-Neckar im ZfP Südwürttemberg aus diesem Amt verabschiedet. Ihm folgt Dr. Frank Schwärzler aus Reutlingen nach. Der Verband wird zu allen krankenhauspolitischen Themen der psychiatrischen Versorgung gehört und ist in den entsprechenden Gremien auf Landesebene vertreten.

Im Ärztlichen Verband Krankenhauspsychiatrie Baden-Württemberg sind in drei Arbeitskreisen die leitenden Ärztinnen und Ärzte psychiatrischer Krankenhäuser und Abteilungen sowie viele weitere ärztliche Kolleginnen und Kollegen aus psychiatrischen Kliniken vertreten. Ziel des Verbands ist eine Verbesserung der klinisch-psychiatrischen Behandlung und Versorgung psychisch Kranker.

Professor Dr. Gerhard Längle, Regionaldirektor Alb-Neckar im ZfP Südwürttemberg sowie Geschäftsführer der Klinik für Psychiatrie und Psychosomatik Reutlingen (PP.rt), war 23 Jahre im Vorstand des Verbands aktiv, zwölf Jahre davon als Vorsitzender. Längle trat schon früh, als Facharzt in Weiterbildung, in den damaligen Verein baden-württembergischer Krankenhauspsychiater ein. Im Auftrag der Uniklinik Tübingen war sein Ziel, die Sozialpsychiatrie voranzutreiben, so Längle. Zudem wurde er mit Themen der Vernetzung, sowohl zwischen den Kliniken als auch mit anderen Einrichtungen befasst. Längle erinnert sich: „In den Vorstand gekommen bin ich dann als Vertreter der jungen Wilden, also der Nachwuchspsychiater, die sich noch in Weiterbildung befinden.“ Eben diese Weiterbildung zu etablieren sei ihm damals ein Anliegen gewesen. Zudem galt es, jüngere Kolleginnen und Kollegen zu motivieren, in den Verein einzutreten. „Seither gibt es eine feste Vertretung der Assistentenschaft beziehungsweise der jüngeren Ärztinnen und Ärzte im Vorstand.“

Nachdem Längle 2003 zum Ärztlichen Direktor des ZfP Südwürttemberg am Standort Zwiefalten ernannte wurde, wählten ihn 2009 die Verbandsmitglieder zum Vorsitzenden. Er blieb es für zwölf Jahre. Die ungewöhnlich lange Amtszeit ist vor allem mit Längles guter Vernetzung zu begründen – sowohl bundesweit über die Bundesdirektorenkonferenz und verschiedener Gremien als auch landesweit, etwa über die ZfP-Gruppe. Nun wolle er sich auch weiterhin im Verband engagieren, allerdings nur noch als „einfaches“ Mitglied, so Längle: „Wenn es um Themen geht, wo ich landesweit tätig bin, zum Beispiel bei den Verhandlungen zu den Psychosomatischen Institutsambulanzen oder der stationsäquivalenten Behandlung, bringe ich mich gern ein.“

„Wir haben den Verband neu aufgestellt und als solchen etabliert“, beschreibt Längle eine wichtige Entwicklung innerhalb seiner Amtszeit. Der Verein baden-württembergischer Landeskrankenhauspsychiater war zu Beginn deutlich männerdominiert. Mit der Satzungsänderung 2015 wurde unter anderem eine gendergerechte Sprache eingeführt sowie der Titel geändert. „Mittlerweile sind 40 Prozent im Vorstand Frauen. Ich bin froh, dies mit ermöglicht zu haben.“ Ein wichtiger Erfolg sei zudem gewesen, alle ärztlichen Mitarbeitenden der Psychiatrie aus allen Strukturen im Verband zusammenzuführen.

Nach einer gewissen Zeit sei ein Wechsel im Vorstand wichtig, findet Längle, weshalb er sich nicht erneut um den Vorsitz bewarb. Dieser Wechsel ist mit der jüngsten Verbandswahl erfolgt. Das ZfP Südwürttemberg sowie die PP.rt sind im Vorstand erneut stark vertreten. Zum neuen Vorsitzenden wurde der Ärztliche Direktor der PP.rt, Dr. Frank Schwärzler, für vier Jahre gewählt.

Den neuen Verbandsvorstand erwarten einige Aufgaben. „Ein Auftrag wird sein, neue Kolleginnen und Kollegen zu gewinnen und den Verband zu verjüngen“, berichtet Längle. Eine Herausforderung der Zukunft sieht er in onlinegestützten Therapieangeboten, die es in den Alltag der Krankenhäuser zu integrieren gelte. „Immer wieder auf politische Vorhaben zu reagieren und in der Öffentlichkeit dazu Stellung zu beziehen – das bleibt unverändert aktuell und erfordert Aktivität“, ergänzt Längle.