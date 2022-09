Problemstoffmobil nimmt Schadstoffe an

Das Problemstoffmobil des Landratsamts Reutlingen noch bis 15. Oktober im Entsorgungsgebiet des Landkreises auf Tour. Das Mobil macht am Samstag, 8. Oktober, von 11.30 bis 13.30 Uhr Halt in Zwiefalten, Dobeltal, beim Sportgelände. Dann können viele Stoffe von A wie Autopflegemittel bis Z wie Zitronensäure in Kleinmengen abgegeben werden. Angenommen werden auch Batterien, Elekrogeräte bis 25 Zentimeter Kantenlänge, Grundierungen, Holzschutzmittel, Imprägnierungen, Insektizide, Leuchtstoffröhren, Lösungsmittel, Pflanzenschutzmittel, Spraydosen und WC-Reiniger. Als Kleinmengen zählen je Anlieferer zehn Liter oder Kilogramm Schadstoffe, 8 Elektrokleingeräte oder Leuchtsoffröhren oder 25 kleine Batterien und Akkus. Im Problemstoffmobil ist für größere Mengen kein Platz, teilt das Landratsamt in einem Schreiben mit.