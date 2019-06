Premiere: „Der kleine Prinz“ geht auf die Bühne

Im Naturtheater Hayingen beginnt die Theatersaison. Am Sonntag, 30. Juni, feiert das Stück „Der kleine Prinz“ um 14.30 Uhr Premiere. Es gibt noch wenige Restkarten für die Premiere, aber, wer keine mehr bekommt: Kein Problem, es wird noch bis zum 25. August jedes Wochenende ein- bis dreimal das Stück für Menschen jeden Alters gespielt. Für die einen ist es ein buntes Abenteuer mit echten Tieren, für die anderen gute, kurzweilige Unterhaltung für Herz und Hirn.

Das gesamte Team des Naturtheaters steckt in der Endprobenphase und arbeitet mit Feuereifer auf die Premiere hin. „Der kleine Prinz“ des französischen Autors Antoine de Saint-Exupéry soll es in diesem Jahr sein. Mit schwäbischem Einschlag und lokalem Bezug. Die Naturbühne verwandelt sich in ein lebendiges Bilderbuch.

Der kleine Prinz, die Blume, die er liebt, und der Fuchs, den er sich zum Freund macht – diese einmaligen Figuren von Antoine de Saint-Exupéry sind den Meisten schon einmal irgendwo begegnet. Der kleine Prinz geht von zuhause weg, um andere Welten kennenzulernen, der kauzige Flieger will von der schwäbischen Alb in den offenen Himmel abheben. Beide sind Reisende in einem Universum der Fantasie, in dem die skurrilsten Zeitgenossen leben – ein König ohne Untertanen, ein Geschäftsmann, der meint, dass er die Sterne besitzt oder ein Laternenanzünder, der nie zum Schlafen kommt, weil Tag und Nacht bei ihm so schnell wechseln, dass seine Arbeit kein Ende nimmt. Der kleine Prinz trifft die verschiedensten Menschen und Tiere, doch am Ende sehnt er sich nur zurück zu einer Blume.

Die Fantasie kennt keine Altersgrenzen und so wird dieses Stück mit seiner märchenhaft-surrealen Bilderbuch-Optik, seinen sympathischen Charakteren, humorvollen Dialogen und seiner eingängigen Musik zu einem Theatererlebnis für Menschen aller Generationen – für die einen ein großes Reiseabenteuer in fantastischen Welten und für die anderen eine humorvoll-poetische Auseinandersetzung mit den großen Rätseln unseres Daseins. Das versprechen die Theaterleute in ihrer Pressemitteilung. Regie führte Lucia Reichard, für die Musik zeichnet Stefan Wurz verantwortlich, für die Bühne und Kostüme Katharina Müller.