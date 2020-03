Prälaturkonzert mit hochkarätigem Violin-Duo

Zur „Kultur in der Prälatur“ am Samstag, 21. März, 19.30 Uhr, hat der neue künstlerische Leiter der Prälaturkonzerte, Albrecht Holder, eine der hochkarätigsten Musikerpersönlichkeiten seiner Generation, den Geiger Tobias Feldmann, nach Zwiefalten holen können. Begleitet wird er von der Bratschistin Muriel Razavi.

Feldmann ist bekannt für seine facettenreichen Darbietungen und emotionale Tiefe. Er wurde im Jahr 2018 mit nur 26 Jahren als einer der jüngsten Professoren in Deutschland an die Hochschule für Musik in Würzburg berufen und blickt bereits auf eine Vielzahl von Auszeichnungen im In- und Ausland zurück. Er spielt auf einer Geige von Niccolò Gagliano (Neapel, 1769). Muriel Razavi ist eine gefragte Musikerin im Bereich der Kammermusik, Barockmusik und der Neuen Musik.