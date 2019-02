Porträts eines außergewöhnlichen Menschen

Die Ausstellung im Zentrum für Psychiatrie in Zwiefalten zeigt bisher unveröffentlichte Bilder von Gustav Mesmer, aufgenommen von der 1967 in Hamburg geborenen Fotografin Nicole Becker. Die Vernissage zur Ausstellung findet statt am Donnerstag, 14. Februar, um 17 Uhr im Casino des ZfP Zwiefalten.

Die Fotografin Nicole becker besuchte Mesmer 1988 in seinem Altenheim in Buttenhausen auf der Schwäbischen Alb, um einen „außergewöhnlichen Menschen“ zu porträtieren. Gustav Mesmer wurde 1903 im oberschwäbischen Altshausen geboren und wäre nach sechsjährigem Aufenthalt im Kloster Beuron fast Mönch geworden. Er galt als talentierter Zeichner, erlernte notgedrungen das Buchbinden und Korbflechten, wurde berühmt als Erbauer von Flugapparaten – und war psychiatrieerfahren. In ihren schwarz-weißen Fotografien zeigt Becker einen Mann, der voller Willenskraft und Lebensmut seinem Traum vom Fliegen nachgeht.

Die Vernissage wird musikalisch umrahmt von der Gruppe Feuervogel. Als Gastgeber sprechen Prof. Dr. Gerhard Längle sowie Prof. Dr. Thomas Müller und Dr. Bernd Reichelt für das Württembergische Psychiatriemuseum. Für eine Gesprächsrunde steht Heinfried Scheu bereit. Er hat Gustav Mesmer von 1964 bis zu dessen Tode im Jahr 1994 im Landheim in Buttenhausen betreut.